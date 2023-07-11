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BMW разработала опцию мгновенной смены цвета кузова по желанию владельца

НовостиКирилл МалышевКомменты

Компания BMW запатентовала два решения, способные произвести революцию в декоративном оформлении машин. Оба используют декоративную плёнку, которая может менять цвет кузова или панелей интерьера по команде с переключателя в салоне.

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  • Первый патент касается так называемой «электронной бумаги». В ней миллионы микрочастиц толщиной с человеческий волос. Они могут быть самых разных цветов. Подача тока на слой бумаги приводит к тому, что на поверхности оказываются капсулы определённого оттенка.
  • Решение можно применять как на всём кузове, так и на его отдельных элементах или в салоне. В BMW разработали особую структуру такой плёнки, чтобы её можно было наносить на объекты сложной формы, и при любых изгибах сохранялась видимость сплошного слоя краски.
  • Второй патент касается метода нанесения плёнки и её дополнительной защиты. Инновационность покрытия требует иного подхода, нежели сейчас применяется для оклейки обычными декоративными плёнками. В частности, будет использоваться внешний слой лака.

Пока неизвестно, когда опция может появиться на серийных машинах баварского бренда. Однако первый реальный автомобиль с такой технологией марка уже показала. Им ещё в начале прошлого года стал концепт на базе кроссовера iX.

Хотели бы машину со сменой цвета?

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