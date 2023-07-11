BMW разработала опцию мгновенной смены цвета кузова по желанию владельца

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Компания BMW запатентовала два решения, способные произвести революцию в декоративном оформлении машин. Оба используют декоративную плёнку, которая может менять цвет кузова или панелей интерьера по команде с переключателя в салоне.
Пока неизвестно, когда опция может появиться на серийных машинах баварского бренда. Однако первый реальный автомобиль с такой технологией марка уже показала. Им ещё в начале прошлого года стал концепт на базе кроссовера iX.
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