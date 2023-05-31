АвтоВАЗ запатентовал несколько деталей новой Lada Granta

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Новая Lada Granta попалась фотошпионам
Range Rover Velar станет электромобилем до 2025 года
В паблике Avtograd news во «ВКонтакте» появились патентные изображения некоторых деталей нового поколения Lada Granta. АвтоВАЗ защитил авторские права на дверные карты, заднее сиденье, отделку потолка, порога багажника и передних кресел, а также выпускную систему.
Ранее в мае публиковалось изображение кузова следующей Гранты в кузове универсал. В семействе будет три варианта: седан, обычный и приподнятый универсал. На конвейере модель окажется в 2024 году.
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