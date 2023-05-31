Оставить коммент

Range Rover Velar станет электромобилем до 2025 года

АвтоВАЗ запатентовал несколько деталей новой Lada Granta

Новости

Кирилл Малышев

Комменты

В паблике Avtograd news во «ВКонтакте» появились патентные изображения некоторых деталей нового поколения Lada Granta. АвтоВАЗ защитил авторские права на дверные карты, заднее сиденье, отделку потолка, порога багажника и передних кресел, а также выпускную систему.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • Задний диван получит три подголовника, а вот центральный откидной подлокотник не предусмотрен. Спинка у дивана явно цельная. Скорее всего, на серийных машинах появятся и другие варианты.
  • Дверные карты выделяются оригинальной формой ручек открывания замков. На потолке будет два плафона: над передней частью и по центру салона.
  • На накладке порога багажника виден узор в виде «иксов» — отсылка к Х-дизайну авторства Стива Маттина. Имеется и другой вариант детали, на которой такого рисунка уже нет.

Ранее в мае публиковалось изображение кузова следующей Гранты в кузове универсал. В семействе будет три варианта: седан, обычный и приподнятый универсал. На конвейере модель окажется в 2024 году.

Ждёте новую Гранту?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании