Что будет с российским авторынком, очень странный Мерседес и три дерзких «китайца» друг против друга. Главное за день

Не успев оправиться после пандемии, российский авторынок погрузился в новый кризис. В конце февраля 2022 года покупатели и продавцы столкнулись с резким повышением цен и стремительным сокращением количества предложений. Эксперты Авто.ру рассказали, что будет происходить с российским авторынком в ближайшее время, и сделали прогноз продаж новых и подержанных автомобилей на 2022 год.

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В суперответственной работе пожарных ключевое значение имеет не только профессионализм людей — важна ещё и техника, которая помогает спасателям делать их нелёгкое дело. И в первую очередь — те самые красные машины, что мчатся под вой сирен на места происшествий. Рассказываем сегодня о некоторых особо впечатляющих пожарных машинах, которые выпускаются в России и соседних странах.

