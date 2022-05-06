Shell хочет продать российскую сеть заправок

Участники рынка по-разному оценивают текущее состояние бизнеса. Кто-то считает, что он продолжает стагнировать и оставаться низкомаржинальным. Другие возражают: в свете значительного падения биржевых цен на топливо прибыльность АЗС достигает 30%.

Однако, по имеющимся данным, Shell хочет продать вместе с заправками свой завод смазочных материалов. На нём есть долг в размере 9 миллиардов рублей. Этот факт снижает возможную стоимость всего актива.

Компания Shell объявила о выходе из нефтегазового бизнеса в нашей стране 8 марта. Концерн прекращает инвестиции, перестаёт закупать российские нефть и газ. На тот момент было заявлено о закрытии АЗС и завода масел, однако теперь позиция владельца по ним изменилась.