Shell хочет продать российскую сеть заправок

Британско-нидерландский нефтяной концерн Shell ищет покупателя на свою российскую сеть АЗС. Наиболее вероятным кандидатом является «Лукойл», пишет Forbes со ссылкой на представителей компании и неназванных экспертов рынка.
- Под брендом Shell работают 370 заправок в 28 регионах России. Большая их часть принадлежит самому концерну, некоторые работают по франшизе. Одним из условий сделки заявлено сохранение штата и текущих зарплат для сотрудников до конца года.
- Участники рынка по-разному оценивают текущее состояние бизнеса. Кто-то считает, что он продолжает стагнировать и оставаться низкомаржинальным. Другие возражают: в свете значительного падения биржевых цен на топливо прибыльность АЗС достигает 30%.
- Однако, по имеющимся данным, Shell хочет продать вместе с заправками свой завод смазочных материалов. На нём есть долг в размере 9 миллиардов рублей. Этот факт снижает возможную стоимость всего актива.
Компания Shell объявила о выходе из нефтегазового бизнеса в нашей стране 8 марта. Концерн прекращает инвестиции, перестаёт закупать российские нефть и газ. На тот момент было заявлено о закрытии АЗС и завода масел, однако теперь позиция владельца по ним изменилась.
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