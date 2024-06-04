Форма таблички 2.5 уникальна. Это красный знак в виде восьмиугольника с белыми краями и белой надписью STOP. Он относится к знакам приоритета и требует от водителя полностью остановиться, чтобы оценить дорожную обстановку и пропустить другой транспорт.

Что значит чёрно-белый знак «Стоп-линия»? Сама по себе табличка 6.16 не принуждает водителя остановиться, а только показывает место, где это нужно сделать при необходимости. Если какое-либо правило требует от водителя остановки, он должен это сделать перед знаком.