Знак «Стоп» — один из самых узнаваемых в ПДД. Но можно ли проехать мимо него без остановки? Это зависит от ситуации и места расположения знака. В этой статье разберём, что означает знак «Стоп» на белом и на красном фоне, выясним места размещения знаков, объясним, где и когда нужно останавливаться и как наказывают за нарушение.
Материал обновлён 27.01.2025 г.
Как выглядит дорожный знак «Стоп» и зачем он нужен
В знаках дорожного движения существует несколько табличек со словом «Стоп». Чаще всего встречаются два: красный восьмиугольный «Движение без остановки запрещено» и белый прямоугольник — это информационная табличка «Стоп-линия». Они не только выглядят по-разному — действие у каждого знака тоже своё.
Форма таблички 2.5 уникальна. Это красный знак в виде восьмиугольника с белыми краями и белой надписью STOP. Он относится к знакам приоритета и требует от водителя полностью остановиться, чтобы оценить дорожную обстановку и пропустить другой транспорт.
Что значит чёрно-белый знак «Стоп-линия»? Сама по себе табличка 6.16 не принуждает водителя остановиться, а только показывает место, где это нужно сделать при необходимости. Если какое-либо правило требует от водителя остановки, он должен это сделать перед знаком.
Слово STOP встречается и на других знаках:
- белая табличка 8.1.2, в которой рядом со словом STOP будет указано расстояние в метрах. Она предупреждает водителя о том, что скоро он подъедет к знаку 2.5;
- знак 3.17.3 — относится к запрещающим знакам, такой вариант ставят только на пунктах контроля, а его действие аналогично знаку 2.5.
Где размещают знак «Проезд без остановки запрещён» и где нужно остановиться
Красные знаки обязательной остановки можно встретить в местах, где водителю важно максимально точно оценить ситуацию на дороге. Настолько, что нужно остановить машину и посмотреть по сторонам. Просто притормозить недостаточно — по правилам нужна полная остановка ТС. Красный восьмиугольник встречается:
- На опасных перекрёстках со стороны второстепенной дороги, если на главной интенсивное движение. Останавливаться следует перед стоп-линией или табличкой 6.16, а если их нет — перед краем пересекаемой проезжей части.
- Перед КПП. Останавливаться следует до стоп-линии, а если её нет — непосредственно перед знаком «Стоп».
- У железнодорожного переезда. Останавливаться следует до стоп-линии, а если её нет — непосредственно перед знаком.
Когда можно не останавливаться? Дорожный знак 2.5 не принуждает водителя прекращать движение на регулируемых перекрёстках и ж/д переездах при разрешающем сигнале светофора или регулировщика (п. 6.15 ПДД РФ). Когда светофора нет, он мигает жёлтым или неисправен, остановиться придётся.
Белый знак стоп-линии размещают в тех же местах, где дорога предполагает соответствующую разметку, то есть они взаимозаменяемы. Такую табличку можно встретить перед:
- перекрёстком;
- ж/д переездом;
- КПП.
Где останавливаться, а где нет? Тормозить перед табличкой 6.16 нужно только при запрещающем жесте регулировщика, красном или жёлтом сигнале светофора или когда другие правила требуют остановки (например, пропустить человека на пешеходном переходе или машину, у которой есть приоритет).
Если на дороге есть одновременно и стоп-линия, и знак 6.16, границу показывает именно табличка — у знаков всегда приоритет над разметкой.
Что будет, если нарушить ПДД и проехать знак «Стоп»
Как же наказывают за нарушенные правила проезда? Если на регулируемом перекрёстке заехать за линию знака 6.16 на красный свет или запрет регулировщика, можно получить штраф 800 рублей (КоАП РФ 12.12, ч. 2). А если продолжить движение, это будет трактоваться как проезд на красный и штраф будет зависеть от места нарушения:
- на регулируемом перекрёстке первый раз оштрафуют на 1500 рублей, повторно уже на 7500 рублей или лишат прав на срок до 6 месяцев (ст. 12.12 КоАП, ч. 1, 3);
- на переезде первый раз оштрафуют на 5000 рублей или лишат прав на срок до полугода, а за повторный проезд могут забрать водительское удостоверение уже на год (ст. 12.10 КоАП РФ, ч. 1).
Проезд нерегулируемых перекрёстков без остановки перед знаком 2.5 или с заездом за линию знака 6.16 карается штрафом 750 рублей (ст. 12.16, ч. 1 КоАП РФ). Но если при этом не пропустить машину, у которой был приоритет, нарушение трактуется иначе — оштрафуют на 1000 рублей (ст. 12.13 КоАП РФ, ч. 2).
Итак, совсем коротко
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– Чаще всего встречается два знака «Стоп»: красный восьмиугольник требует, чтобы водитель остановился, а белая табличка показывает место для остановки, если другие правила её предписывают.
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– Знаки «Стоп» обычно ставят на ж/д переездах, перекрёстках и КПП.
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– Где именно надо остановиться, зависит от ситуации: перед стоп-линией, пересекаемой проезжей частью, до знака или перед «зеброй».
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– Минимальное наказание за нарушение — штраф 750 рублей, а максимальное (за повторное нарушение на переезде) — лишение прав на год.
Если светофор на перекрёстке мигает жёлтым светом, какие знаки требуют обязательной остановки?