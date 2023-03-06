Двигаясь по ней, водитель может проехать перекрёсток первым. Но только по отношению к транспорту, который двигается по второстепенной дороге. Безусловного преимущества перед остальными машинами, тоже едущими по главной, у автомобилиста в этом случае нет. С ними очерёдность разъезда определяется уже по правилам равнозначных перекрёстков — нужно уступить тем, кто находится справа или не меняет направление движения.

То есть, если нет дополнительных уточнений:

при движении прямо или направо — абсолютное преимущество перед остальным транспортом. Пропустить нужно только пешеходов на перекрёстке и ТС с включёнными спецсигналами;

при повороте налево или развороте кроме пешеходов и экстренных служб нужно также пропустить машины, движущиеся навстречу.

Зона действия знака 2.1 — не только пересечение проезжих частей, перед которым он установлен, но и весь перекрёсток, если на нём таких пересечений несколько. Более того, жёлтый ромб может стоять и вне перекрёстка, тогда дорога за ним считается главной по отношению ко всем примыкающим до тех пор, пока на пути водителя не встретится знак 2.2 «Конец главной дороги». По умолчанию главная дорога проходит через перекрёсток прямо, но если главная дорога меняет направление, то под ней размещают табличку 8.13 «Направление главной дороги», где она обозначается более толстой линией, чем второстепенные.