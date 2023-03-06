Знаки приоритета встречаются на большинстве перекрёстков. Даже там, где установлены светофоры. Что такое знаки приоритета дорожного движения, несложно догадаться из названия: по ПДД, они определяют, кто проезжает пересечение проезжих частей или узкий участок дороги первым, а кто обязан пропустить другой транспорт. И именно на перекрёстках происходит больше половины аварий. Чтобы не стать участником такого ДТП, понимание знаков приоритета желательно довести до автоматизма. Рассказываем про все дорожные знаки приоритета, ПДД, связанные с ними, и возможные штрафы за их нарушение.
Материал обновлён 10.01.2025 г.
Знаки «Главная дорога» и «Конец главной дороги»
Там, где пересекаются не равные по своему значению дороги, одну из них Правила дорожного движения назначают главной — движущиеся по ней транспортные средства имеют приоритетное право проезда. На такой дороге устанавливают знак 2.1 «Главная дорога» — бело-жёлтый ромб.
Двигаясь по ней, водитель может проехать перекрёсток первым. Но только по отношению к транспорту, который двигается по второстепенной дороге. Безусловного преимущества перед остальными машинами, тоже едущими по главной, у автомобилиста в этом случае нет. С ними очерёдность разъезда определяется уже по правилам равнозначных перекрёстков — нужно уступить тем, кто находится справа или не меняет направление движения.
То есть, если нет дополнительных уточнений:
- при движении прямо или направо — абсолютное преимущество перед остальным транспортом. Пропустить нужно только пешеходов на перекрёстке и ТС с включёнными спецсигналами;
- при повороте налево или развороте кроме пешеходов и экстренных служб нужно также пропустить машины, движущиеся навстречу.
Зона действия знака 2.1 — не только пересечение проезжих частей, перед которым он установлен, но и весь перекрёсток, если на нём таких пересечений несколько. Более того, жёлтый ромб может стоять и вне перекрёстка, тогда дорога за ним считается главной по отношению ко всем примыкающим до тех пор, пока на пути водителя не встретится знак 2.2 «Конец главной дороги». По умолчанию главная дорога проходит через перекрёсток прямо, но если главная дорога меняет направление, то под ней размещают табличку 8.13 «Направление главной дороги», где она обозначается более толстой линией, чем второстепенные.
Знак «Пересечение со второстепенной дорогой» и дорожный знак «Примыкание второстепенной дороги»
Больше половины знаков, определяющих приоритет проезда, представляют собой треугольник с белым фоном и красной окантовкой. То есть по цветовой схеме они похожи на предупреждающие. И смысл их почти такой же.
Чёрные полосы внутри знака указывают на «значимость» дороги: широкая — главная, узкая — второстепенная.
Знаки 2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой» и 2.3.2–2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги» устанавливают на приоритетном направлении, чтобы проинформировать водителя о приближении к перекрёстку и подсказать, с какой стороны и под каким углом будет примыкать второстепенная проезжая часть. На трассе их размещают за 150–300 метров до перекрёстка, а в городе — за 50–100 метров.
Знаки, обозначающие примыкания или пересечение со второстепенной дорогой, могут уточняться дополнительной информационной табличкой 8.1.1 снизу — на ней указывают расстояние до перекрёстка.
Знак «Уступите дорогу»
Перевёрнутый белый треугольник с красным кантом говорит о том, что впереди — выезд на главную дорогу со второстепенной. Увидев знак 2.4 «Уступите дорогу», водитель должен пропустить любой транспорт, едущий по главной дороге. Если приходится разъезжаться с автомобилями, следующими по такой же второстепенной дороге, нужно руководствоваться правилом «помеха справа».
При этом пропускать других участников движения нужно так, чтобы им не пришлось снижать скорость или отворачивать в сторону. Если не предоставить право проезда в этом случае, то за такое нарушение выпишут штраф в размере 1000 рублей.
Знак «Движение без остановки запрещено»
Красный шестиугольный дорожный знак с надписью «Stop» устанавливается не только перед перекрёстком, но также вблизи опасного участка или зоны контроля (КПП, ж/д переезд, выезд из двора и т.п.).
Знак 2.5 «Движение без остановки запрещено» означает, что перед тем как проехать дальше, необходимо обязательно остановиться:
- если рядом со знаком есть белая стоп-линия — перед ней;
- если стоп-линии нет и знак стоит перед перекрёстком — до пересечения дорог;
- если стоп-линии нет и знак стоит перед переездом или карантинным постом — перед знаком.
При этом нужно не просто остановиться и вновь начать движение, но и пропустить всех, кто движется по дороге, которую нужно пересечь. Штраф за неисполнение требований знака Stop зависит от того, где он установлен:
- если не остановиться перед КПП или выездом на перекрёсток, штраф составит 750 рублей по ст. 1 ч. 12.16 КоАп РФ;
- если проигнорировать знак на нерегулируемом ж/д переезде, штраф составит 5000 рублей по ст. 12.10 КоАП РФ.
Знаки «Преимущество встречного движения» и «Преимущество перед встречным движением»
Если одновременное встречное движение представляет опасность, то приоритетность проезда определяют два знака со встречными стрелками красного или чёрного, а также белого цвета.
Такие знаки обычно ставят на узких мостах, при дорожных работах, на въездах во двор или на территорию предприятия.
Если перед вами знак 2.7 «Преимущество перед встречным движением» — синий квадрат с красной и белой стрелками, то вы можете первым проехать по узкому участку, предварительно дав закончить манёвр тем, кто уже движется навстречу.
Знак 2.6 «Преимущество встречного движения» — белый круг с красным контуром и двумя стрелками (красной и чёрной) означает, что первым должен проехать встречный транспорт.
В отсутствие этих знаков разрешить затруднения при встречном разъезде вне перекрёстков поможет пункт 11.7 ПДД:
- уступает дорогу тот, на чьей стороне есть препятствие (стоящая машина, яма, лежащий предмет и т.п.);
- если дорога идёт под уклон и на ней стоят знаки 1.13 «Крутой спуск» и 1.14 «Крутой подъём», уступает дорогу тот, кто движется вниз.
В ситуации, когда проблемы с разъездом есть, но не установлены знаки приоритета, нет уклона, нет препятствия или они, наоборот, есть с обеих сторон, участники дорожного движения должны договориться об очерёдности проезда самостоятельно.
Итак, совсем коротко
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– Дорожные знаки приоритета определяют очерёдность проезда.
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– В этой группе 13 знаков, 11 из которых относятся к перекрёсткам.
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– Часть знаков могут использоваться с дополнительными табличками, уточняющими направление и расстояние.
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– Суммы штрафов за нарушение требований знаков приоритетов зависят от тяжести нарушения и находятся в диапазоне от 750 до 5000 рублей.
Фото на обложке: Журнал Авто.ру