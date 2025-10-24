Переходы дороги могут быть подземными, надземными и наземными. Первые два наиболее безопасны, а вот последние пересекают транспортный поток, поэтому на них пешеходам и водителям нужно быть особенно внимательными.

Наземный переход может быть обозначен:

дорожной разметкой — «зеброй» 1.14.1 или 1.14.2;

с помощью знаков 5.19.1 и 5.19.2 ;

одновременно и «зеброй», и знаками.

Дорожный знак «Переход» (в ПДД это знаки 5.19.1 и 5.19.2) представляет собой синий квадрат, в котором нарисован белый треугольник со схематичным человеком, идущим по «зебре». Знаки отличаются тем, что в первом случае человек идёт влево, а во втором — вправо.