Знак «Пешеходный переход» обозначает место, где человек может безопасно перейти проезжую часть. Рассказываем, как выглядит табличка, где она действует, что дорожный знак 5.19 означает для водителя и пешехода по ПДД и какой штраф положен нарушителям, которые пренебрегают его требованиями.
Материал обновлён 27.01.2025 г.
Как выглядит знак «Пешеходный переход»
Переходы дороги могут быть подземными, надземными и наземными. Первые два наиболее безопасны, а вот последние пересекают транспортный поток, поэтому на них пешеходам и водителям нужно быть особенно внимательными.
Наземный переход может быть обозначен:
- дорожной разметкой — «зеброй» 1.14.1 или 1.14.2;
- с помощью знаков 5.19.1 и 5.19.2;
- одновременно и «зеброй», и знаками.
Дорожный знак «Переход» (в ПДД это знаки 5.19.1 и 5.19.2) представляет собой синий квадрат, в котором нарисован белый треугольник со схематичным человеком, идущим по «зебре». Знаки отличаются тем, что в первом случае человек идёт влево, а во втором — вправо.
Что делать вблизи знака 5.19 и какая у него зона действия
Зону действия знака можно определить по дорожной разметке. Это «полосатый» участок дороги, так называемая «зебра». Если разметка стёрлась от времени или плохо просматривается из-под снега или грязи, зона пешеходного перехода — это промежуток между знаками 5.19.1 и 5.19.2, установленными с левой и правой стороны дороги.
Пешеходный переход может быть регулируемым или нерегулируемым. В первом случае у пешехода есть преимущество, только если в направлении перехода горит зелёный сигнал светофора — основного или специального, пешеходного. Или если регулировщик подаёт разрешающий сигнал. Во втором случае у пешеходов есть постоянное преимущество. Если переход регулируемый, но светофор сломался, действуют правила для нерегулируемого перехода.
Основная функция знака — обеспечить полную безопасность пешехода, когда он переходит дорогу в зоне действия знака. В разделе 14 ПДД описано, что должен сделать водитель:
- пропустить тех, кто идёт по «зебре» или только шагнул на неё — п. 14.1 ПДД;
- если машина впереди притормозила или встала перед нерегулируемым пешеходным переходом, все, кто едет следом, обязаны поступить так же — п. 14.2 ПДД;
- нельзя выезжать на «зебру», если впереди затор и не будет возможности проехать переход без остановки — п. 14.4 ПДД;
- если сигнал светофора уже разрешает движение транспорта, но на «зебре» ещё остались люди, водитель должен дать им возможность закончить переход — п. 14.3 ПДД.
Что нельзя делать на пешеходном переходе
Помимо пропуска пешеходов, есть ещё несколько правил, которые устанавливают знаки дорожного движения 5.19.1 и 5.19.2. Большинство аварий происходят потому, что водитель по какой-то причине вовремя не увидел пешехода. Поэтому нельзя:
- Останавливаться или парковаться на пешеходном переходе и на расстоянии 5 метров до него (пп. 12.4 и 12.5 ПДД). Разрешена только вынужденная остановка — если машина сломалась или водителю стало плохо. Об этом мы рассказывали в отдельной статье.
- Обгонять другую машину на переходе (п. 11.4 ПДД). Опережать без выезда на «встречку» можно, но с оговоркой: кроме случаев, когда машина притормозила или остановилась перед переходом.
- Разворачиваться (п. 8.11 ПДД).
- Двигаться задним ходом (п. 8.12 ПДД).
Как пользоваться переходом
Правила поведения есть не только для водителей. Обязанности пешехода на дороге перечислены в разделе 4 ПДД:
- если на дороге нет разметки 1.14.3, пешеход не имеет права переходить дорогу по диагонали (п. 4.3 ПДД);
- пешеход не должен выходить на дорогу прежде, чем убедится в том, что это безопасно (п. 4.5 ПДД) — особенно это касается мест, где с проезжей части плохо просматривается тротуар возле перехода;
- пешеход не должен задерживаться или останавливаться на переходе без явной необходимости (п. 4.6 ПДД);
- если пешеходного перехода нет, но дорогу перейти нужно, следует делать это на перекрёстке по линии тротуара или перпендикулярно дороге в местах, где нет интенсивного движения;
- запрещается переходить дорогу, если для этого нужно перелезать ограждение, проходить через разделительную полосу и в местах, где стоит знак 3.10.
Велосипедистам, водителям мопедов и тем, кто пользуется СИМ (средствами индивидуальной мобильности), запрещено переезжать дорогу по пешеходному переходу (п. 24.8 ПДД). Если они собираются воспользоваться переходом, то должны стать пешеходами — пройти «зебру» пешком, катя транспорт рядом.
Какие ещё знаки дорожного движения могут быть вблизи знака «Пешеходный переход»
Знак «Пешеходный переход» нередко соседствует со вспомогательными табличками:
- предупреждающий знак 1.22 сообщает водителю о том, что скоро будет пешеходный переход. Знак будет стоять за 50–100 метров до перехода в городе и за 150–300 метров на трассе, либо под знаком разместят табличку 8.1.1 с точным расстоянием до «зебры»;
- запрещающий знак 3.24 размещают, чтобы водитель снизил скорость перед переходом;
- искусственную неровность и знак 5.20, который о ней предупреждает, ставят, чтобы водитель гарантированно снизил скорость. Обычно «лежачий полицейский» находится за 10–15 метров от переходов возле детских садов, школ, стадионов, мест массового отдыха и так далее.
Какой штраф за пешеходный переход
Наказание зависит от того, какой пункт ПДД нарушен.
За нарушение правил перехода улицы пешехода штрафуют на 500 рублей (п. 1 ст. 12.29 КоАП). Если он при этом помешал транспорту — уже на 1000 рублей (п. 1 ст. 12.30 КоАП РФ), а когда по его вине кто-то пострадал — на 1500 рублей (п. 2 ст. 12.30 КоАП РФ).
Если водитель по правилам должен был пропустить пешехода, но не сделал этого, его оштрафуют на 1500–2500 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ).
За разворот на пешеходном переходе по п. 2 ст. 12.14 грозят предупреждение или штраф в 500 рублей.
Обгон на «зебре» обернётся штрафом в 7500 рублей или лишением прав до полугода по п. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.
Остановка на пешеходном переходе и ближе 5 метров до него обойдётся в 1000 рублей по п. 3 ст. 12.19 РФ, а если нарушение произошло в Москве или Санкт-Петербурге, то в 3000 рублей по п. 6 ст. 12.19 РФ.
Итак, совсем коротко
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– Пешеходный переход создан для безопасности пешеходов. Водитель должен пропустить тех, кто уже двигается по «зебре» или только шагнул на неё.
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– На пешеходном переходе нельзя останавливаться, разворачиваться и обгонять. Также нельзя опережать машину, которая тормозит или останавливается перед переходом.
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– Перед выходом на переход пешеход должен убедиться, что это безопасно. Нельзя неожиданно выскакивать на дорогу, останавливаться или задерживаться на переходе.
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– Перед «зеброй» могут размещать «лежачего полицейского», знаки предупреждения о переходе и снижать ограничения скорости.
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– Если пешеход идёт по зебре согласно Правилам, а водитель его не пропускает, последний заплатит штраф от 1500 до 2500 рублей.