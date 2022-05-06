Что купить за 6 000 000: выбираем большой непремиальный кроссовер с пробегом

Ещё недавно, имея на руках 6 миллионов рублей, можно было купить большой и престижный автомобиль — причём новый. А сегодня с этой суммой придётся идти на вторичку — конечно, если размер по-прежнему имеет значение, хочется более-менее мощный мотор и полный привод. Мы нашли семь кроссоверов, подходящих под эти критерии, — все отнюдь не премиальных марок, зато в возрасте до 3 лет включительно.
Кто он? Флагманский Volkswagen, платформа которого роднит его с Audi, Porsche и даже Bentley. В качественном салоне доминируют дисплеи, а физических кнопок минимум. На втором ряду возможен двухзонный климат-контроль, но регулируемый диван у Туарега плоский, жёсткий и не такой уж просторный. А семиместной версии вообще нет. Зато объём практичного багажника внушает — 810 литров.
Что можно купить? Предложений хватает. Преобладают Туареги с дизелем 3.0 на 249 л.с., машин с двухлитровым турбомотором той же мощности раза в два меньше, а бензиновая «шестёрка» — экзотика. Кроссовер с пробегом до 50 тыс. км можно купить за 5,7–5,9 млн рублей. Не составит труда найти Touareg в котором будут матричные фары, звукоизолирующие передние боковые стёкла, автономный отопитель, доводчики всех дверей, вентиляция и массаж передних кресел и адаптивный круиз.
Как едет? Хорошо настроенная подвеска Туарега умело совмещает азарт и комфорт — главное, чтобы прошлый владелец не повёлся на установку больших опциональных колёс. По колдобинам кроссовер стелет плавно и умеет увлечь в поворотах. Благодаря пневмоподвеске с регулировкой клиренса, продвинутой электронике и выносливому полному приводу Touareg неплохо себя чувствует и вне асфальта. Трёхлитровый дизель, развивающий 600 Нм, такому кроссоверу очень идёт.
Чего ждать? К кузову Фольксвагена больших претензий нет, разве что быстро мутнеет внешний хром. Хлопот с электрикой у кроссовера немного, чаще всего глючит система бесключевого доступа. Дизельный V6 — самый надёжный из моторов Туарега, а единственное его слабое место — форсунки. Двухлитровый турбомотор требователен к качеству масла. Бензиновый V6 (340 л.с.) склонен к образованию нагара на клапанах и «масложору».
«Автомат» ZF страдает рывками при переключениях, особенно на низших передачах. На некоторых Туарегах из-за этого АКПП даже меняли по гарантии. Пневмобаллоны Туарега достаточно надёжные, благодаря хорошей защите от грязи, а слабое место системы — компрессор. В связи с гарантией в 4 года (или 120 тыс. км пробега) обслуживать Touareg пока логичнее у официального дилера.
Кто он? Огромный Volkswagen с американского рынка, но куда более простой, чем Touareg. Porsche и Bentley тут и рядом не было, общую платформу с Терамонтом имеют Tiguan и даже Golf. Качество салона потакает заокеанским вкусам — многовато жёсткого пластика, а большая часть деталей позаимствована у Тигуана. Передние кресла немного широковаты, но в целом неплохие. Простор царит на всех трёх рядах сидений, есть трёхзонный климат. Багажник, даже при семиместной конфигурации, вмещает 583 литра.
Что можно купить? Выбор неплохой, а новым Teramont продавался в России в разы лучше, чем Touareg. В основном распространены версии с двухлитровым турбомотором (220 л.с.), но можно поискать и кроссовер с атмосферным VR6 (249 или 280 сил). За 6 млн рублей есть шансы найти почти новый автомобиль, а на трёхлетний Teramont с не очень большим пробегом должно хватить и 4 миллионов. По комплектации можно рассчитывать на светодиодную оптику, бесключевой доступ, 3‑зонный климат-контроль, подогрев лобового стекла, электропривод двери багажника и водительского кресла, парковочный ассистент с камерой заднего вида.
Как едет? На ходу Teramont выделяется вполне легковыми повадками и достойной шумоизоляцией. А вот подвеска жестковата, как у всех машин на платформе MQB. Двигатели обеспечивают сходную динамику (около 8,6 с до «сотни»), но турбомотор заметно экономичнее, особенно в городе. Полноприводных возможностей Терамонта вполне хватает для покорения дачных просёлков, однако соваться в грязь на нём рискованно.
Чего ждать? Из претензий к кузову — внешний хром, который быстро теряет лоск. Негерметичность проклейки лобового стекла обычно решалась в рамках гарантии. В салоне нередки скрипы в дверных картах и из багажника. Турбомотор Терамонта к «масложору» уже не склонен. Потенциальный ресурс шестицилиндрового двигателя не меньше 400 тыс. км. С восьмиступенчатой АКПП и системой полного привода проблем нет. «Болячки» ходовой части — стуки в подвеске на малых пробегах. Нередко дело оказывается в амортизаторах или стойках стабилизаторов.
Кто он? Highlander — 7-местный родственник седана Toyota Camry и одновременно премиум-кроссовера Lexus RX. Интерьер ладно скроен и крепко сшит из недорогих, но качественных материалов, однако смущают «прошитый нитками» пластик и устаревшая мультимедийка. С эргономикой всё в порядке: приборы лаконичные, а все нужные кнопки находятся под рукой. В салоне кроссовера довольно просторно на любом из трёх рядов сидений. Для пассажиров второго ряда доступны обогрев и собственная зона климата, но нет ни одной розетки. Объём багажника варьируется от 391 до 2370 литров.
Что можно купить? «Трёхлетки» — это рестайлинговый Highlander III поколения, и таких машин на вторичке немного. Все кроссоверы оснащены V6 3.5 (249 л.с.) в сочетании с АКПП и полным приводом. Highlander, у которого на одометре примерно 100 тыс. км, стоит не меньше 4 миллионов, а для покупки машины с небольшим пробегом лучше приготовить 5–5,5 млн рублей. Из опций в такой Тойоте будут трёхзонный «климат», кожаный салон, обогрев руля и обоих рядов сидений (передние с вентиляцией), камеры кругового обзора и «музыка» JBL с 12 динамиками.
Как едет? Highlander очень устойчив на прямой и несильно кренится в поворотах. Но азартом тут и не пахнет — скорее, речь о спокойствии и комфорте за рулём. Подвеска Тойоты практически непробиваемая, шумоизоляция хороша. Способностей V6 хватает для любых ситуаций. Несмотря на возможность заблокировать муфту привода задних колёс, внедорожные качества у кроссовера средние — клиренс всего 200 мм и геометрическая проходимость неважная.
Чего ждать? У Highlander слабоватое ЛКП, которое склонно быстро покрываться царапинами. Часто потеют задние фонари. Быстро теряют пристойный вид дверные карты — пластик царапается, растягивается кожа на ручках. Штатный аккумулятор у кроссовера слабоват.
Для V6 серии 2GR-FE характерны треск фазорегуляторов при запуске и невысокий ресурс помпы, но при этом двигатель может легко проехать более 300 тысяч километров без капремонта. Надёжность 8‑ступенчатого «автомата» тоже на высоте, проблемы возможны только от загрязнения масла. Нередко текут передний сальник коленвала и сальники редуктора. Слабое место подвески — втулки стабилизаторов. Быстро изнашиваются оригинальные передние тормозные диски.
Поскольку на Highlander распространяется стандартная трёхлетняя гарантия, то можно начинать присматриваться к расценкам неофициальных сервисов.
Кто он? Grand Cherokee — cтарожил класса, недавно отправленный в отставку. Стилистика интерьера устарела, но больших претензий к эргономике нет. Лишь маловаты диапазоны регулировок кресел и руля, а управление их подогревами почему-то возложено на сенсорный экран. Задний диван у «индейца» не слишком просторный, пороги не прикрыты, а отдельный «климат» сзади не предусмотрен. Зато второй ряд одним движением складывается в ровный пол. Полезная опция, потому что минимальный объём багажника всего 457 литров.
Что можно купить? Предложений не очень много. Преобладают трёхлитровые версии с бензиновым V6 на 238 л.с. Разброс цен на Grand Cherokee большой — от 3,5 до 5,5 млн рублей, причём они почти не коррелируют с пробегом машин, большинство из которых будут 2018 года выпуска. В Джипе — биксеноновые фары, двухзонный «климат», электроприводы передних кресел, медиасистема с 7‑дюймовым дисплеем, бесключевой доступ, электропривод багажника и кожаный салон.
Как едет? Трёхлитровый Grand Cherokee особой динамикой не блещёт. Но на ходу Jeep вовсе не увалень — стабилен на прямой и уверенно себя чувствует в поворотах. Энергоёмкая подвеска позволяет не обращать внимание на качество дороги. Даже с базовой трансмиссией Quadra-Trac II без принудительных блокировок Grand Cherokee очень хорош на бездорожье, не говоря уж о версии Trailhawk. Этому способствуют большие ходы и артикуляция подвесок.
Чего ждать? Обычно у Grand Cherokee нет проблем с коррозией. Но возможны дефекты ЛКП на капоте, в районе дверных ручек и в верхней точке крепления переднего крыла. Ресурс двигателей V6 объёмом 3,0 и 3,6 литра, если уделять должное внимание системам смазки и охлаждения, — около 300 тыс. км. Впрочем, запчасти доступны и относительно недороги. Моторы V8 ещё ресурснее. 8‑ступенчатый «автомат» ZF под стать моторам — пройдёт не меньше 300 тыс. км. Жаль, что он всё ещё может страдать от масляных течей через уплотнители.
Слабое место «внедорожной» трансмиссии Quadra-Drive II — моторчик блокировки заднего дифференциала. Ходовая часть у Джипа надёжная, нужен лишь контроль состояния сайлентблоков. Пневмоподвеска, даже после модернизации 2016 года, требует регулярного и тщательного ухода.
Гарантия на Grand Cherokee составляет 2 года, так что купленную машину можно обслуживать в неофициальном сервисе.
Кто он? Explorer — кроссовер, который выглядит брутальнее, чем есть на самом деле. Корни у него тоже легковые. Салон Эксплорера не очень аккуратно собран, зато хорошо оснащён: кресла имеют вентиляцию, а в топ-версии — массаж. Камеры снабжены омывателями, рулевая колонка и педальный узел — с сервоприводами. На втором ряду тесновато в коленях, зато на галёрке будет удобно и взрослым. Багажник прост по отделке, но вместимый — от 595 литров.
Что можно купить? Вариантов хватает. В основном это будут кроссоверы с атмосферным V6 объёмом 3,5 литра, который развивает удобные по налогам 249 л.с. Explorer с пробегом до 60 тыс. км стоит в среднем 3,7–3,9 млн рублей. Самые дорогие экземпляры с турбированным V6 оцениваются в 4,5 миллиона, но младше 2019 года автомобилей нет. Из опций можно рассчитывать на бесключевой доступ, кожаный салон, электропривод багажника, руля и педалей, подогрев руля и заднего дивана, передние сиденья с вентиляцией.
Как едет? На ходу Explorer напоминает грузовик: плавность хода компромиссная, шумоизоляция тоже, поворачивать Ford не слишком любит. Атмосферный V6 радует звуком и динамикой, но «автомат» настроен грубовато. Зато Ford неплох на бездорожье, главное, выбрать правильный режим трансмиссии и не оторвать низко висящий передний бампер.
Чего ждать? К качеству сборки Эксплорера есть нарекания — подгонка кузовных элементов не идеальна, кривые зазоры часто видны невооружённым глазом. Но защита от коррозии при этом неплохая. Обычно всё ограничивается точечной коррозией рамки лобового стекла и сколов на капоте. Однако металл под пластиковыми накладками, которых у Эксплорера достаточно, всегда в зоне риска.
Слабые места атмосферного V6 — катализаторы и помпа. Нагнетатели Garrett, которыми оснащён турбированный V6, ходят примерно 200 тыс. км. «Автомат» с 6 передачами при нормальном обслуживании прослужит около 200–250 тыс. км. Слабое место трансмиссии — раздатка. Подвеска (стойки McPherson спереди и многорычажка сзади) Эксплорера отличается неплохой живучестью. Раньше всего, примерно на 100 тыс. км, сдаются втулки и стойки стабилизатора, а также передние ступичные подшипники. Стуки в рулевом управлении могут начаться на пробеге до 100 тыс. км.
В связи с трёхлетней гарантией можно обслуживать Explorer в неофициальном сервисе. К сожалению, стоимость оригинальных компонентов высока, а число заменителей невелико.
Кто он? CX-9, несмотря на немолодой возраст, привлекает интересным экстерьером и салоном с претензией на «премиум». Несколько рестайлингов не прошли даром. Но однозначно просторно только спереди. У заднего дивана есть продольная регулировка, а спинку можно откинуть на довольно большой угол, однако места хотелось бы побольше. «Галёрка» совсем тесная. В семиместной конфигурации объём багажника составляет скромные 230 литров.
Что можно купить? Большая Mazda — один из лидеров класса, поэтому предложений на вторичке достаточно. Кроссовер с относительно большим пробегом стоит примерно 4 миллиона, а годовалые экземпляры оценивают в 5,5 и выше миллионов рублей. В списке оснащения подержанной Мазды будут 3‑зонный климат-контроль, кожаный салон, электроприводы кресел, обогрев лобового стекла, руля и двух рядов сидений.
Как едет? Безальтернативный турбомотор Мазды, развивающий 231 л.с., разумно достаточен по динамике и экономичности. Управляется кроссовер интересно, как и все Мазды, но плавность могла бы быть и лучше. Вне дорог СХ-9 делать нечего, так как муфта полного привода быстро перегревается.
Что ждать? Качество окраски Мазды до премиальных стандартов пока не дотягивает. Нередко ломаются приводы складывания зеркал, трескается оптика. В салоне быстро изнашивается кожа сидений. 2,5-литровый турбомотор из серии SKYACTIV‑G не любит плохого бензина, иначе засоряется топливная система и могут выйти из строя недешёвые катушки зажигания. В подвеске чаще всего требуют замены задние амортизаторы.
Кто он? Traverse — чистокровный «американец», с брутальным дизайном и интерьером. Внутри просторно — даже галёрка рассчитана на троих. Есть комплектация с индивидуальными креслами на втором ряду. Кресло водителя имеет удачный профиль, оснащено подогревом и вентиляцией (опция), которые умеют включаться автоматически. Багажник в трёхрядном варианте вмещает 651 литр.
Что можно купить? Предложений о продаже кроссовера мощностью 318 л.с. ожидаемо мало. При этом подавляющая часть машин, даже с небольшим пробегом, стоят менее 4,5 млн рублей. Из опций в таком кроссовере будут кожаный салон, электрические регулировки передних кресел, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, аудиосистема Bose, трёхзонный климат-контроль, электропривод пятой двери и система кругового обзора.
Как едет? Traverse неплохо управляется и впечатляет отличной плавностью хода. Атмосферный мотор приятно рычит и энергично тянет. Девятиступенчатый «автомат» работает плавно, но спортивного режима у него нет. Трансмиссия позволяет отключить заднюю ось, чтобы сэкономить немного топлива.
Чего ждать? Chevrolet покрашен не идеально — кузову не помешает дополнительная защита от сколов. Слабовато лобовое стекло, быстро изнашиваются руль и обивка кресел. Изредка возникают течи в салон и багажник. Случаются глюки электрики. V6 при регулярном техническом обслуживании проживёт очень долго. Долговечность «автомата» напрямую зависит от своевременности замены масла вместе с фильтром. У ходовой части кроссовера не так много слабых мест. Проблема с рычагами подвески была решена отзывной компанией и касалась машин до 2018 года выпуска. В связи с редкостью модели возможны трудности с обслуживанием.
Так что же выбрать?
Практичности данным кроссоверам не занимать. Большинство оснащены достаточно мощными, но выгодными по налогам моторами. Однако в этом классе обслуживание может оказаться куда дороже, чем ежегодный платёж государству. Желательно, чтобы большой кроссовер не тянул из владельца деньги — ему и так немало придётся оставлять на заправках. Ну и такой автомобиль должен быть по-настоящему универсальным во всём, что касается вместимости, комфорта и проходимости.
При таких критериях Volkswagen Touareg, напичканный современным оборудованием, — почти премиальный кроссовер, с породисто настроенной подвеской и классным дизелем. За такие достоинства можно простить безальтернативно пятиместную компоновку салона и не самый просторный диван. Однако спокойствия ради лучше поискать экземпляр посвежее и без технических недостатков. Увы, на такой скорее всего уйдёт весь имеющийся бюджет.
Volkswagen Teramont с его жестковатой подвеской и легковой платформой более уместен на асфальте, желательно хорошем. У него очень просторный салон, но, увы, несколько простоватый по отделке. Зато и стоит он дешевле, чем Touareg.
Toyota Highlander, кажется, слегка устарел ещё до дебюта, при этом стоит недёшево. Зато этот кроссовер хорошо сбалансирован по своим качествам и порадует будущего владельца надёжной начинкой.
Jeep Grand Cherokee не особо практичен, тесноват и, главное, уже стар. Зато хорош на бездорожье и берёт своей харизмой.
Ford Explorer не радует качеством сборки и хорошими ездовыми манерами. Зато он недорог и отлично укомплектован. Ну и выглядит солидно.
Mazda CX-9 — стильный кроссовер, с отличным шасси и бодрым турбомотором. Жаль, что японский кроссовер тесноват, а подвеска раскрывает свои таланты только на ровных городских дорогах.
Все достоинства Chevrolet Traverse — огромный салон и вместительный багажник, внешность «настоящего американца» и комфортная подвеска — перечёркиваются невыгодным по налогам мотором и возможными сложностями с обслуживанием. Особенно теперь, когда GM объявил о полном уходе из России.
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