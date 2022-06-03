Что купить за 3 000 000 рублей: выбираем четырёхдверные купе с пробегом

Первый Mercedes-Benz CLS, который именовался не совсем логичным термином «четырёхдверное купе», — хрестоматийный пример автомобильного маркетинга. Но этот ход оказался настолько удачным, что уже через несколько лет возник целый подкласс седанов и лифтбеков с заниженными крышами, не самыми удобными задними местами, зато спортивным и стильным имиджем. По популярности они не могут сравниться с классическими седанами, но на них есть устойчивый спрос. В том числе и на вторичном рынке. Мы нашли на Авто.ру 6 таких моделей, которые можно купить, имея примерно три миллиона рублей. Все — не старше 2014 года выпуска.
Какой он? CLS II поколения не такой стремительный, как предшественник, зато более удобный. Высота по сравнению с родственным Е‑классом уменьшилась всего на 49 мм, поэтому особых проблем с посадкой нет, просто она здесь в целом ниже. На втором ряду почти так же просторно и удобно, как в «ешке». Салон CLS по-домашнему уютен, но, пожалуй, для четырёхдверного купе излишне строг. Багажник хорош по объёму (520 л), жаль, нет возможности сложить задний диван.
Что можно купить? Предложений хватает, поэтому, имея 3 миллиона, лучше подобрать рестайлинговый экземпляр 2014–2017 годов выпуска. Самые популярные версии — с дизельными V6 (249 л.с.) или «четвёркой» (170–204 л.с.). CLS с бензиновыми V6 мощностью 333 л.с. встречаются редко, ещё более мощные машины и вовсе экзотика. Четырёхдверное купе с заявленным пробегом до 100 тыс. км стоит в среднем 2,9 млн рублей. Не составит труда найти экземпляр с AMG-пакетом, адаптивной LED-оптикой, люком, музыкой Harman/Kardon, вентиляцией сидений и электроприводом багажника.
Как едет? На ходу CLS умело совмещает комфорт и драйв. Плавный «автомат», когда надо, без заминки подбирает нужную передачу. Подвеска Мерседеса отлично сопротивляется кренам, а траектория в повороте почти не зависит от наличия неровностей на дороге.
Чего ждать? Cерьёзных кузовных проблем у CLS не встречается, по крайней мере, если говорить о внешности. Снизу возможны следы коррозии на крепеже, элементах пневмоподвески и порогах. Основные болезни электрики случаются из-за того, что проводка, которая идёт к блоку клапанов, компрессору пневматики и датчикам положения кузова, проложена под днищем кузова и подвержена воздействию грязи и реагентов.
Дизели у CLS сравнительно надёжные, особенно трёхлитровый. Младший OM651 изредка грешит проворотом вкладышей. Склонности к задирам у бензинового М276 нет, но есть проблемы с ресурсом цепей ГРМ, которых тут три штуки. Рестайлинговому CLS полагался 9‑ступенчатый «автомат» — при своевременном обслуживании претензий к нему, как правило, не бывает.
Если регулярно, раз в 60 тысяч, у полноприводной версии менять масло в раздаточной коробке, то проблем с ней не будет как минимум до 200 тыс. км пробега. Подвеска у CLS довольно крепкая. У аккуратного водителя даже ступичные подшипники могут пройти под 200 тыс. км, амортизаторы сдаются примерно к 150 тысячам. При бережном обращении баллоны пневмоподвески служат 5–6 лет и больше.
Какой он? В Audi с четырёхдверным купе отстали от Мерседеса на целое поколение, но в итоге «а‑седьмая» получилась элегантной и даже шикарной. Интерьер с аналоговыми приборами и обилием кнопок понравится любителям классики. Но, несмотря на немалые размеры машины, внутри много места только у сидящих спереди. Высоким пассажирам на заднем диване будет мешать покатая крыша. Зато багажник завидный — минимум 535 литров. А главное, в него можно уложить и негабарит, ведь А7 — это лифтбек.
Что можно купить? Почти все экземпляры 2014 года и моложе относятся уже к рестайлингу I поколения. Больше бензиновых А7 с двигателем 2.8 FSI (220 л.с.) и сменившим его 333-сильным турбомотором. Двухлитровый двигатель — в меньшинстве. Дизель 3.0 на 245 сил тоже встречается редко. Укомплектованы лифтбеки богато: можно смело рассчитывать на светодиодные фары, музыку Bose, четырёхзонный климат, доводчики дверей и люк. Среди машин с заявленным пробегом до 100 тыс. км нетрудно подобрать экземпляр за 2,7–2,8 млн рублей.
Как едет? Настроена А7 по-спортивному: руль чёткий, подвеска плотная, крены в поворотах минимальны. Мощный турбомотор тут крайне желателен — с ним Audi готова продемонстрировать водителю все возможности удачного шасси.
Чего ждать? Кузов А7 отлично окрашен и ржавеет неохотно. Отказы электрики случаются в основном из-за попадания влаги и грязи. Одна из типичных неисправностей — глюк замка лючка бензобака. Турбированная «четвёрка» 2.0 TFSI на рестайлинговом «купе» уже почти не склонна к масложору и растяжению цепи. «Атмосферник» 2.8 FSI в прошлом нередко страдал от задиров. После ряда доработок этих случаев стало меньше, но покупать А7 с таким двигателем желательно только после эндоскопирования цилиндров. Трёхлитровый мотор на рестайлинге относится к серии EA837 Evo — после его обновления в прошлом остались задиры и перескоки цепи ГРМ при пробегах до 150 тысяч. Трёхлитровый турбодизель серьёзными недугами не страдает.
Увы, мехатроник роботизированной коробки S-tronic по-прежнему может доставить проблемы. Ходовая А7 имеет достойный ресурс. Передней подвеске переборка грозит ближе к 150 тыс. км, задняя более живучая. К надёжности системы полного привода вопросов не возникает.
Какой он? Баварское Gran Coupe стилистически ближе к аутентичной двухдверной «шестёрке», чем к родственному седану 5 серии, хотя с точки зрения конструкции всё наоборот. Интерьер имеет чёткое разделение на водительскую и пассажирскую зоны. Передние сиденья установлены низко, но проблем с посадкой при таком количестве регулировок не будет. У задних пассажиров поводов для жалоб тоже мало. Крыша низкая, но дискомфорта людям среднего роста это не создаёт. Багажник вмещает всего 460 литров, но есть возможность сложить спинку дивана для размещения длинномеров.
Что можно купить? Предложений совсем мало — двухдверные «шестёрки» более популярны. Средняя цена на Gran Coupe, пробег которого скорее всего окажется больше, чем у конкурентов, — это 2,7 млн рублей. Под капотом будет трёхлитровый мотор — бензиновый (320 л.с.) или, если повезёт, более надёжный дизель (313 л.с.). Версия BMW 650i c бензиновым 450-сильным V8 совсем редкость. Из опций можно рассчитывать на адаптивную светодиодную оптику, доводчики дверей, вентиляцию сидений, камеры кругового обзора, цифровую приборку, обогрев руля и музыку Harman/Kardon.
Как едет? В движении «шестёрка» — истинный спорткар: стремительный разгон не зависит от двигателя, руль очень точный, а подвеска плотная и короткоходная. Жаль, что на полноценное удовольствие от вождения можно рассчитывать лишь на ровном покрытии.
Чего ждать? В салоне Gran Coupe периодически возникают различные скрипы. Поломки климат-контроля обычно связаны с тем, что трубки системы кондиционирования проходят близко к днищу автомобиля и подвержены влиянию окружающей среды. Нередко глючит мультимедийная система.
Шестицилиндровый бензиновый двигатель N55 страдает повышенным расходом масла, в основном из-за отказывающей системы вентиляции картера или EGR. Есть проблемы с ТНВД и катушками зажигания. Ресурс дизеля сильно зависит от качества заливаемого топлива и масла, а вентиляция картера у него тоже проблемная. Но в целом ресурс этого мотора выше. А вот V8 серии N63 имеет массу проблем, вызываемых локальными перегревами из-за турбин, установленных в развале блока. Среди них — масложор, малый ресурс фазовращателей и катушек зажигания.
Восьмиступенчатый «автомат» надёжен, но его ресурс напрямую зависит от манеры вождения и регулярности обслуживания. Рычаги передней подвески порой требуют замены уже на пробеге в 100 тыс. км. Нередко встречаются неисправности рулевой рейки и гидроусилителя руля.
Какой он? Опоздав с «семёркой», в Audi первыми застолбили место для «четырёхдверного купе» в виде лифтбека в более компактном D‑классе. А5 Sportback уже второго поколения максимально унифицирован с седаном А4, но он более стильный и одновременно практичный.
Интерьер строгий и качественный, со своими «фишками», вроде встроенных в ручки дисплеев климат-контроля. На втором ряду просторно и уютно, если не обращать внимания на низкую крышу. Не самый большой объём багажника в 480 литров компенсируется широким проёмом, правильной формой и подъёмной задней дверью.
Что можно купить? Машин II поколения в продаже достаточно, поэтому покупка лифтбека прошлой генерации, выпущенного в 2014–2015 годах, лишена смысла. Имея 2,8–3 млн рублей, несложно подобрать полноприводную версию с двухлитровыми дизелем (190 л.с.) или бензиновым турбомотором (249 л.с.) и с пробегом до 100 тыс. км. А кому Sportback хочется прежде всего ради стиля, могут сэкономить тысяч 150, ограничившись 190 силами и передними ведущими колёсами. Любой из моторов сочетается только с 7‑ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
По комплектации можно рассчитывать на светодиодную оптику, комбинированную отделку салона кожей и алькантарой, спортивные кресла с электроприводами и памятью, подогрев руля и электропривод багажника.
Как едет? А5, независимо от типа привода, послушный и приятный в управлении автомобиль с неплохой плавностью хода. Но по-настоящему азартным Sportback становится только в версии quattro.
Чего ждать? Sportback II поколения явно надёжнее предшественника. Правда, в салоне могут досаждать скрипы дверных обшивок, дребезжание задней полки. Среди типичных глюков электрики — отказ бесключевого доступа и проблемы с подогревом руля. Бензиновый турбомотор серии ЕА888 в третьей генерации практически избавился от проблем с вытягиванием цепей ГРМ, залегающими кольцами и отказами турбин. Из актуальных «болячек» — течи корпуса термостата. Двухлитровый дизель всё равно надёжнее, но может огорчить непредсказуемым ресурсом водяной помпы и маховика.
Устанавливаемый на все версии 7-ступенчатый «робот» страдает от запотевания поддона коробки. Официальные дилеры готовы решить этот вопрос по гарантии. Толчки коробки при переключениях лечатся её адаптацией с помощью диагностического оборудования. К ресурсу подвески претензий нет.
Какой он? «Младший» Gran Coupe — родственник BMW 3 серии в поколении F30. Интерьер аналогичен донору, а значит, с эргономикой всё будет в порядке. Но есть претензии к подбору материалов, некоторые из которых выглядят грубовато для машины такого класса. На втором ряду будет удобно только двоим, и им придётся мириться со слишком заваленной спинкой заднего дивана и теснотой в коленях. Продуманный багажник лифтбека, помимо большой двери, привлекает правильной формой и объёмом в 480–1300 литров.
Что можно купить? За указанный бюджет доступны как дорестайлинговые, так и обновлённые «четвёрки». Преобладают полноприводные версии с 2‑литровыми моторами — 184-сильным бензиновым или 190-сильным дизельным. Но встречаются и более мощные экземпляры, в том числе с турбо-«шестёркой» (306–336 л.с.). Средняя цена на пяти-шестилетние автомобили с пробегом до 100 тыс. км — 2,6 млн рублей. В плане оснащения можно рассчитывать на внешний и внутренний М-пакет, музыку Harman/Kardon, светодиодные фары, люк и эмбиентную подсветку салона.
Как едет? Подвеска Gran Coupe честно пересчитывает каждую неровность, правда, делает это благородно. Зато сколько азарта — реакции на руль точные, а кренов минимум. Моторы, даже базовые, тоже подзуживают ехать быстрее. Жаль, что «четвёрка» явно не лидер в части шумоизоляции.
Чего ждать? Кузов BMW имеет не самое прочное ЛКП, но в склонности к коррозии не замечен. Салон долго сохраняет приличный вид, хотя изредка досаждает мелкими электрическими глюками. У бензинового турбомотора B48B20 после 100 тыс. км могут задубеть маслосъёмные колпачки, что приведёт к масложору. Двухлитровый дизель В47D20 вышел куда более надёжным. Большинство его проблем связаны с системой EGR и впускным коллектором, что лечится их чисткой. Трёхлитровый двигатель может огорчить пробоем прокладки ГБЦ.
Общая для всех версий 8-ступенчатая АКПП любит бережное отношение и тогда проблем не доставит. И подвеска у «четвёрки» крепкая: передние амортизаторы ходят не менее 100 тыс. км, задних хватает примерно на 150 тысяч.
Какой он? Stinger внешне эффектный, но образ спорткара портит не самый удачный интерьер — материалы простоваты, мультимедийка почти как у Kia Rio. Хотя скроен салон по-спортивному — посадка низкая, кресла плотные, центральный тоннель высокий. Задний диван у лифтбека относительно просторный, но не самый гостеприимный: профиль подушки не очень удобный, под низкие передние кресла не помещаются ступни. Багажник маленький — всего 406 литров, зато со сложенными спинками получается почти ровная площадка.
Что можно купить? Стингеров в продаже много, и всё это машины 2018–2019 годов выпуска. Преобладают лифтбеки с 2‑литровым турбомотором мощностью 247 л.с. и полным приводом. Несложно найти среди них и более симпатичную и богатую комплектацию GT‑Line. Она включает в себя обивку кожей наппа, вентиляцию передних кресел, панорамную крышу, проекцию приборов на лобовое стекло, музыку Harman/Kardon, автопарковщик и камеры кругового обзора. За экземпляры с пробегами до 50 тыс. км просят в среднем 2,6–2,8 млн рублей. А вот Stinger с топовым 370-сильным V6 — редкость.
Как едет? Задатки спорткара у Стингера определённо есть, но всё портят нюансы: слишком тяжёлый руль, туповатая педаль газа, не самый расторопный «автомат» и слабые тормоза у двухлитровых версий. Да и паспортная динамика Kia явно завышена.
Чего ждать? Stinger имеет слабое ЛКП и быстро собирает сколы. Легко царапаются стёкла и мутнеет хром. Материалы салона не особо стойки к износу. Двухлитровый турбомотор — родственник «задиристого» двигателя G4KD. У него есть проблемы с ТНВД, который подлежит замене по гарантии. Мотор V6 серии Lambda довольно надёжный. Оба двигателя оснащены системой прямого впрыска и страдают от нагара на клапанах. Критических проблем с трансмиссией и подвеской у Стингера нет.
Так что же выбрать?
Красоты и спортивного стиля этим автомобилям не занимать. Но «четырёхдверность» подразумевает и универсальность применения, в отличие от настоящих купе. А машина на каждый день уже должна быть практичной и надёжной.
Mercedes-Benz CLS неплохо сочетает в себе все эти качества, разве что багажник не самый удобный. По сути, это обычный седан, просто не такой формальный, как Е-класс, подрабатывающий в такси. С другой стороны, как любой Мерседес, четырёхдверное купе будет не самым дешёвым в содержании. Меньше всего проблем обещает версия с трёхлитровым дизелем.
На BMW 6 cерии Gran Coupe можно ездить каждый день и получать от этого удовольствие. Но пассажиров автомобиль, требовательный к качеству дорог, скорее всего не обрадует. Другая проблема — найти при покупке BMW подходящий экземпляр. Машин мало, а те, что с бензиновыми моторами, сулят большие затраты на ремонт в будущем.
Трёхлитровый Аudi A7, независимо от типа двигателя, обещает неплохой сплав из спортивных повадок, продуманного салона, большого багажника и относительно надёжной техники. Но кому-то этот лифтбек наверняка покажется недостаточно элегантным.
Audi A5 Sportback компактнее и немного интереснее внешне. Кроме того, это до сих пор актуальное поколение «пятёрки». С практичностью у автомобиля порядок, с удовольствием от вождения тоже, особенно если речь о полноприводной версии.
BMW 4 серии Gran Coupe настроена азартнее и в целом больше тяготеет к спорту. При этом BMW удачно сочетает это с удобным багажником и полноценно четырёхместным салоном. Главное, не увлекаться мощностью, а найти достойный вариант с надёжным двухлитровым дизелем.
Наконец, Kia Stinger даёт немало поводов для придирок, но и плюсов у него немало. В указанном бюджете это будет самый молодой автомобиль с совсем небольшим пробегом. Серьёзных технических проблем у корейского лифтбека нет, а родство с более простыми Kia обещает экономию на обслуживании.
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