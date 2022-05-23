Что купить за 1 600 000: компактные китайские кроссоверы с пробегом

Времена меняются, и приобретение нового китайского автомобиля сегодня уже не кажется чудачеством: такие машины стоят в каждом дворе. Но насколько рискованна подобная покупка на вторичном рынке? И что может предложить Китай в популярном сегменте небольших кроссоверов покупателю, имеющему бюджет около 1,6 миллиона рублей? Мы нашли 6 моделей этого класса, все не старше 2015 года выпуска.
Кто он? CS35 PLUS привлекает внешней похожестью на VW Tiguan, но больше всего впечатляет интерьер. Водителя встречают симпатичный пластик, тотальная обивка кожзамом, хорошая подгонка деталей и мультимедийный комплекс с большим 10,25-дюймовым дисплеем, хорошим разрешением и богатым функционалом.
Правда, эргономика не идеальна — например, плотным передним креслам не хватает опоры в плечах. Климат-контроль только однозонный. Пространства на втором ряду в достатке, есть места под мелочёвку, но подлокотника и подстаканников нет. Аккуратно отделанный багажник обещает 403 литра объёма, но по факту тоже невелик.
Что можно купить? Предложений совсем мало, зато это довольно свежие машины 2019–2020 годов выпуска, с двигателем мощностью 117 л.с., «механикой» или АКПП. В принципе, за наличные 1,6 млн рублей можно купить и новый CS35 Plus — кроссоверы ещё встречаются у региональных дилеров. Но это будет экземпляр с кондиционером и без подогрева сидений. Подержанные CS35 Plus оснащены богаче: у таких машин бывают 17-дюймовые колёса, бесключевой доступ, климат-контроль, подогрев сидений, кожа на руле и креслах, круиз-контроль и камера заднего вида с парктроником. Такой Changan в приличном состоянии и с пробегом до 60 тыс. км можно купить примерно за 1,4 млн рублей.
Как едет? На ходу Changan — обычный автомобиль, однозначно и понятно реагирующий на команды водителя. Подвеска неплохо глотает дефекты асфальта. Благодаря удачно настроенной АКПП, CS35 Plus может похвастать приличной динамикой, но только в городе. На трассе 1,6-литровый «атмосферник» быстро скисает.
Чего ждать? Внешне кузов кроссовера держится молодцом, только быстро мутнеет хромированная внешняя отделка. Но отсутствие защиты снизу вызывает справедливые опасения. Много нареканий к работе электрики, благо часть проблем лечится перепрошивкой. У некоторых владельцев самопроизвольно открывается замок багажника. С модернизированным двигателем от предшественника проблем нет, как и с 5-ступенчатой «механикой». Не вызывает нареканий и шестиступенчатый «автомат» Aisin. CS35 Plus построен на той же платформе, что и CS35, который продаётся в России уже давно. Подвеска (спереди стойки McPherson, и полузависимая скручивающаяся балка сзади) — аналогичная, с теми же проблемами.
Кто он? Снаружи Besturn X40 современный и даже симпатичный. Жаль только, что двери не прикрывают пороги. Интерьер простоват на вид и на ощупь. У передних кресел коротковата подушка, руль регулируется только по высоте, ни один стеклоподъёмник не имеет автоматического режима, ёмкостей для мелочей маловато, а погодой ведает безальтернативный кондиционер. На втором ряду просторно даже втроём. Объём багажника — привычные для этого класса 375 литров. Силовой агрегат — атмосферный 1.6 плюс МКПП или «автомат». Привод — только передний.
Что можно купить? Вариантов не очень много, но это кроссоверы 2019–2021 годов выпуска с пробегом до 60 тыс. км. Такой кроссовер обойдётся примерно в 1,2–1,4 млн рублей. Неплохой шанс сэкономить — купить у дилера базовый Besturn X40 прошлого года выпуска, который без учёта спецпредложений по кредиту и трейд-ин стоит около 1,6 млн рублей. Правда, такой кроссовер, в отличие от типичного б/у, будет лишён бесключевого доступа, мультируля и круиз-контроля.
Как едет? Динамика у 108-сильного Х40 с туповатым шестиступенчатым «автоматом» откровенно вялая. Версия с МКПП побыстрее, но не кардинально. Управляемость под стать — шины слишком рано начинают пищать в поворотах. Хотя плавность хода в целом неплохая.
Чего ждать? Претензий по части коррозии к X40 пока нет. Но кузов всё равно не идеален — после мойки или сильного дождя в салон может попасть вода, в том числе и через лобовое стекло. Салон быстро наполняется сверчками: брякает задняя полка, скрипит крепление дивана. Нередко возникают проблемы с электрикой — проседает напряжение в бортовой сети, глючит система автоматического включения света, сбоит электроусилитель руля, требуя новой калибровки. Двигатель страдает от течей в системе охлаждения, текут здесь и патрубки, и термостат. Пятиступенчатая МКПП и шестиступенчатый «автомат» Aisin нареканий не вызывают. В подвеске быстрее всего изнашиваются подшипники ступиц.
Кто он? Н2 в сравнении с остальными машинами в этой подборке имеет более продвинутую конструкцию — под капотом у него 1,5-литровый турбомотор, есть версия со всеми ведущими колёсами. Но он не пытается играть в завзятого модника — внешность ближе к классике, а простоватый на вид салон впечатляет качеством материалов и уровнем сборки. Но и без особых фишек не обошлось. Например, боковые зеркала проецируют на землю надпись Haval. Передние сиденья мягкие, с короткой подушкой и слабой боковой поддержкой, однако удобству в дальней дороге это не мешает. Руль регулируется по наклону и вылету. Задний диван достаточно просторный для двоих пассажиров, но сидящему по центру будет мешать центральный тоннель. Багажник насчитывает всего 300 литров объёма.
Что можно купить? Предложений мало. В основном представлены переднеприводные кроссоверы с АКПП, реже с «механикой», выпущенные до 2019 года. Полноприводный Н2 — экзотика нашего рынка. Haval с пробегом до 100 тыс. км обойдётся примерно в 1,4 млн рублей, а более возрастные экземпляры, с шестизначными числами на одометре тысяч на 300 дешевле. В таком кроссовере будут бесключевой доступ, климат-контроль и камера заднего вида.
Как едет? Несмотря на 150-сильный турбомотор, динамикой Н2 не блещет, ведь и весит он примерно на центнер больше одноклассников. «Автомат», который положен только версии с передним приводом, при активном педалировании не радует адекватностью. На виражах кроссовер расхлябан и неточен, но к плавности хода крупных претензий нет.
Чего ждать? Несмотря на тонкое ЛКП, кузов Н2 к обильной коррозии не склонен. Из слабых мест — низ крыльев и кромки дверей. Материалы салона неплохо сопротивляются износу. По части электрики чаще всего даёт сбой бортовой компьютер. 1.5-литровый турбомотор создан на основе тойотовского 1NZ-FE и неплохо себя зарекомендовал. К его слабым местам относят систему зажигания, клапан турбины и опоры агрегата. У шестиступенчатой МКПП маловат ресурс сцепления, а вот «автомат» Hyundai с тем же количеством передач имеет очень хорошую репутацию. Полноприводная трансмиссия с электромагнитной муфтой BorgWarner, доступная на машинах с «механикой», вполне надёжна.
Кто он? Tiggo 4 запоминается затейливой формой задней оптики и симпатичным салоном с парой больших и нарядных дисплеев. Передние кресла имеют удачный профиль. У водителя есть возможность изменять поясничный подпор в двух плоскостях. Увы, регулировка руля по вылету и климат-контроль не предусмотрены. Сзади места больше, чем ожидаешь от компактного кроссовера, а мультимедийная система не поражает функционалом. Объём аккуратно отделанного багажника — всего 340 литров.
Что можно купить? Предложений хватает, и есть выбор модификаций. Больше всего машин с «атмосферниками» 1.5 (113 л.с.) и 2.0 (122 л.с.), первый чаще идёт с МКПП, второй — с вариатором. Совсем мало автомобилей с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 сил. Свежие Tiggo 4 2019–2021 годов выпуска с минимальным пробегом стоят 1,5–1,6 млн рублей, а низ рынка — это примерно 1,3 миллиона. Из опций в таком кроссовере будут кондиционер, кожаный мультируль, «электропакет», обогрев лобового стекла и форсунок, парктроники, камера заднего вида плюс мультимедийка с Apple CarPlay и Android Auto.
Как едет? У Tiggo 4 жёсткая подвеска, зато на ходу кроссовер радует понятной и даже азартной управляемостью. Приемлемой динамикой может похвастать только версия с турбомотором мощностью 147 л.с. Благодаря клиренсу в 190 мм безальтернативно переднеприводный Tiggo 4 отличается относительно неплохой проходимостью.
Чего ждать? Кузов Chery быстро покрывается сколами. Есть претензии к сборке: например, у многих машин негерметичные фары. Нередко донимают глюки электрики, особенно этим страдает мультимедийная система. Мотор объёмом 1,5 литра — дальнейшее развитие двигателя Mitsubishi 4G15, простого и хорошо изученного в ремонте. Из типичных проблем — износ дроссельного узла, склонность к масложору и загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ. Двухлитровый мотор редко доставляет неприятности до пробега в 150–200 тыс. км. К механической коробке претензий нет, а «робот», идущий в паре с турбомотором, представляет собой доработанный фордовский PowerShift. Он расстраивает владельцев дёрганой работой, но поломками не достаёт. Молодцом держится и вариатор. В подвеске быстро сдаются стойки стабилизатора.
Кто он? Х70 выглядит привлекательно: динамичный профиль, раздвоенный, пусть и фальшивый выхлоп. В интерьере царит недорогой пластик, зато дизайн и функционал вполне современные. Интересно смотрится отделка под матовый металл, а центральный дисплей радует чёткой графикой и грамотной русификацией. Эргономика в целом неплохая. Посадка в водительском кресле удобная, хотя руль настраивается только по высоте. Отдельной похвалы заслуживает очень просторный второй ряд. Багажник не очень большой (419 литров), но оформлен аккуратно. Правда, угол подъёма пятой двери небольшой.
Что можно купить? Предложений немного: в основном представлены Х70 2018–2019 годов выпуска. Кроссовер с безальтернативным двухлитровым атмосферным мотором (136 л.с.) и заявленным пробегом до 100 тыс. км стоит около 1,2 млн рублей. Автомобилей с «механикой» и вариатором примерно поровну, привод исключительно передний. Из опций можно рассчитывать на экокожу в салоне, подогрев кресел, зеркал и сидений, кондиционер, задние парктроники и рейлинги на крыше.
Как едет? Главная проблема: крупному кроссоверу не хватает тяги «внизу» — мотор «оживает» только после 4000 об/мин. Спортивный и ручной режимы вариатора ситуацию не спасают. Машины с пятиступенчатой МКПП немного бодрее. Управляемость соответствующая — руль пустоват, крены великоваты. Зато подвеска у Лифана почти непробиваемая.
Чего ждать? Лакокрасочное покрытие у Х70 довольно слабое, а кузов плохо защищён от коррозии — без регулярного антикора ржавчина не заставит себя долго ждать. Материалы отделки недорогие и быстро теряют товарный вид. По электрической части проблем немного, в сбоях обычно виновата проводка либо её контакты.
Двухлитровый двигатель после 100 тыс. км может огорчить появлением «масложора» и растяжением цепи ГРМ. Также этому мотору требуется регулярная регулировка зазоров клапанов. Пятиступенчатая МКПП хорошим ресурсом не отличается, а вот вариатор при частой замене смазки вполне надёжен. Оригинальных деталей подвески и тормозной системы хватает ненадолго, но на X70 предлагается немало более качественных заменителей.
Кто он? Внешне S3 — усреднённый современный кроссовер, симпатичный, но не запоминающийся. Собранный из жёсткого пластика интерьер тянет на олдскул. С другой стороны, тут есть симпатичные и хорошо читающиеся приборы, а также неплохие сиденья, где водитель среднего роста без труда подберёт нужную посадку. Жаль, что рулевая колонка двигается исключительно вверх-вниз и диапазон регулировки чрезвычайно узкий. На втором ряду неожиданно просторно, хватает места для ног даже пассажирам ростом за 180 см. Декларируемый объём багажника (600 л) явно рассчитан под крышу. А под шторкой наберётся где-то литров 400, что по меркам класса средненький показатель.
Что можно купить? На вторичке таких машин мало. Зато речь о кроссоверах 2019–2021 годов выпуска с пробегом до 80 тыс. км и мотором 1.6 (109–113 л.с. в зависимости от трансмиссии: вариатор или «механика»). Такой молодой ещё JAC S3 обойдётся примерно в 1,3 млн рублей. Экземпляры с МКПП представлены в простой комплектации с кондиционером и «электропакетом». Вариаторные версии имеют климат и круиз-контроль плюс отделку кожзамом.
Как едет? Несмотря на недостаток тяги на низах, разгон чахлым не назовёшь. С любой из возможных коробок, будь то вариатор или «механика», мотор работает слаженно. Подвеска у S3 довольно мягкая и комфортная, но резких манёвров кроссовер не приветствует — слишком большие крены.
Чего ждать? Кузов S3 часто расстраивает — металл тонкий, ЛКП тоже. Лишённый гидрокомпенсаторов двигатель 1.6 довольно прост по конструкции и в целом надёжен. Цепь ГРМ не склонна к растяжению и ходит не меньше 140 тыс. км. Официальный регламент на ТО — каждые 10 тыс. км. С пятиступенчатой механической коробкой проблем нет. В качестве альтернативы используется вариатор Punch VT2, который прославился своей неубиваемостью. По конструкции подвеска кроссовера простая и надёжная: McPherson спереди и полузависимая с торсионной балкой сзади. Кстати, JAC S3 уже три года служит в полиции Казахстана. Серьёзных нареканий, несмотря на пробеги под 300 тыс. км и выше, к кроссоверу нет.
Так что же выбрать?
Компания собралась хоть и родственная, но довольно разношёрстная. Недостатков предостаточно у всех, но потенциальные покупатели «китайцев» готовы прощать их недорогим кроссоверам. Владельцам важнее простор, практичность, комфорт, а главное — надёжность.
FAW Besturn X40 огорчает недоработками по части эргономики и многочисленными огрехами сборки. Вопрос обслуживания тоже открыт, ведь в России эта марка делает упор на грузовой технике.
У Haval Н2 комфортные салон и подвеска, плюс нет критических претензий к кузову и технике. Жаль, что багажник маловат, а полный привод доступен только с механикой – и такой экземпляр в хорошем состоянии ещё придётся поискать.
Lifan Х70 просторный, и у него энергоёмкая подвеска. Но какой в этом смысл, если кузов ржавеет, мотор склонен к масложору, а подвеска требует регулярного ремонта?
Просторный и мягкий на ходу JAC S3 на фоне других «китайцев» достаточно надёжен. Жаль, что опций в нём по современным меркам маловато.
ChanganCS35 Plus привлекает дизайном и не обещает серьёзных технических проблем. Особенно если разобраться, как его правильно обслуживать. Но едет неинтересно и не всем будет удобен.
Chery Tiggo 4 хоть и жестковат, зато быстрый, современный и хорошо оснащённый. Однако на его покупку скорее всего уйдёт весь имеющийся бюджет. Стоит ли он того?
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