Что купить за 2 000 000: выбираем большой китайский кроссовер с пробегом

Кто он? «Восьмой» Tiggo — ладно скроенный переднеприводный семиместный кроссовер. В прилично отделанном интерьере минимум физических кнопок, что потребует привыкания. Посадку в мягких креслах с короткой подушкой облегчает регулировка руля по вылету. Маловато мест для мелочёвки. На просторном втором ряду есть USB-разъём и двухступенчатый подогрев, но третьей зоны климата не предусмотрено. Третий ряд в Tiggo 8 скорее детский — взрослого посадить тоже можно, но на расслабленную позу рассчитывать не стоит, даже если потеснить обитателей второго ряда. Объём багажника в семиместной конфигурации всего 193 литра, при этом запасное колесо расположено под днищем.

Что можно купить? Предложений на вторичке не очень много, но выбор есть. Встречаются как кроссоверы с 1.5-литровым мотором (147 л.с.) и роботом, так и двухлитровые Tiggo (170 сил) с вариатором. Почти у всех машин ещё небольшой пробег и возраст 1–2 года — но и средняя цена максимально близка к 2 млн рублей. Из опций можно рассчитывать на светодиодную оптику, 18-дюймовые колёса, бесключевой доступ и электропривод крышки багажника.