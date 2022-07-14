Что купить за 2 000 000: выбираем большой китайский кроссовер с пробегом
Хороший автомобиль — большой автомобиль: с такой мыслью средство передвижения выбирают очень и очень многие российские автовладельцы. Особенно когда дело касается кроссоверов. Но что делать, если европейские и корейские модели не вписываются в бюджет или слишком старые? Подыскать альтернативу из Китая! Например, в бюджете до двух миллионов рублей можно присмотреться к 5 полноразмерным китайским кроссоверам — и все они будут не старше 2017 года, а то и совсем свежими.
Кто он? «Восьмой» Tiggo — ладно скроенный переднеприводный семиместный кроссовер. В прилично отделанном интерьере минимум физических кнопок, что потребует привыкания. Посадку в мягких креслах с короткой подушкой облегчает регулировка руля по вылету. Маловато мест для мелочёвки. На просторном втором ряду есть USB-разъём и двухступенчатый подогрев, но третьей зоны климата не предусмотрено. Третий ряд в Tiggo 8 скорее детский — взрослого посадить тоже можно, но на расслабленную позу рассчитывать не стоит, даже если потеснить обитателей второго ряда. Объём багажника в семиместной конфигурации всего 193 литра, при этом запасное колесо расположено под днищем.
Что можно купить? Предложений на вторичке не очень много, но выбор есть. Встречаются как кроссоверы с 1.5-литровым мотором (147 л.с.) и роботом, так и двухлитровые Tiggo (170 сил) с вариатором. Почти у всех машин ещё небольшой пробег и возраст 1–2 года — но и средняя цена максимально близка к 2 млн рублей. Из опций можно рассчитывать на светодиодную оптику, 18-дюймовые колёса, бесключевой доступ и электропривод крышки багажника.
Как едет? Подвеска у Chery жёсткая, но достаточно энергоёмкая. Крены в поворотах весьма ощутимы. Шумоизоляция слабая. Двухлитровый турбомотор везёт очень прилично, но вариатор любит повисеть на высоких оборотах. Базовый 147-сильный мотор в паре с роботизированной коробкой работают не так слаженно. Понятно, что с передним приводом Tiggo 8 не силён на бездорожье, хотя клиренс у машины вполне приличный — 190 мм.
Чего ждать? Кузов Tiggo 8 легко собирает сколы. Из-за неаккуратной сборки некоторые кузовные элементы могут протирать соседние детали до металла. Нередко возникают проблемы с автозапуском, работой камер, открытием багажника без рук. Обычно помогает перепрошивка электроники.
Базовый турбомотор 1.5 ведёт свою родословную от хорошо знакомого механикам двигателя Mitsubishi 4G15, а значит, в теории, может пройти под 300 тыс. км. Среди его типичных неисправностей — износ дроссельного узла и склонность к масложору из-за залёгших маслосъемных колец. Полностью алюминиевая двухлитровая «турбочетвёрка» D4T20 имеет распределённый впрыск топлива. Проблем с ней не замечено. Изредка возникают претензии к вариатору, который склонен к перегреву. «Робот» частыми поломками не грешит, но не отличается плавностью работы. Передняя подвеска иногда достаёт стуками, помогает замена стоек стабилизатора.
Кто он? Строгий дизайн H6 — находка для тех, кому претит внешняя вычурность многих современных кроссоверов. Салон скромный на вид, недорогой на ощупь и явно выдаёт возраст модели — ведь этот кроссовер дебютировал в далёком 2014 году. Но мультимедийная система у Н6 довольно шустрая, а широкие передние кресла — удобные. Мест в машине всего пять, зато второй ряд просторный. Спинку заднего дивана можно регулировать по углу наклона. Багажник радует объёмом (808 литров, если грузить под крышу) и полноразмерной «запаской» на литом диске, которая спрятана в подполье.
Что можно купить? Предложений немало, в основном 2019 года выпуска. Чаще всего встречается Н6 с бензиновым 143-сильным турбомотором 1.5 в паре с МКПП, реже с «автоматом». Передне- и полноприводные модификации представлены примерно поровну. Дизель — совсем экзотика. Н6 в приличном состоянии и с пробегом до 60 тыс. км стоит примерно 1,7 млн рублей. В список оснащения типичного экземпляра входят 17-дюймовые литые диски, ксеноновые фары, «кожаный» салон, люк, бесключевой доступ, электроприводы передних сидений, двухзонный климат, амбиентная подсветка и камера заднего вида.
Как едет? На ходу Н6 напоминает неповоротливый крейсер — «пустой» руль, ощутимые крены. Динамика большого автомобиля с маленьким турбомотором довольно вялая. Зато подвеску кроссовера почти невозможно пробить.
Чего ждать? Кузов H6 не склонен к коррозии, но имеет несколько конструктивных просчётов. Лючок бензобака, накладка на двери багажника и задние фонари трутся о соседние детали, стирая краску до металла. Вдобавок в наружных накладках дверей часто скапливается вода.
Бензиновый 1,5-литровый турбомотор создан на основе тойотовского 1NZ-FE. Несмотря на скромный ресурс свечей и катушек зажигания, особых проблем с ним нет. Двухлитровый дизель GW4D20 встречается совсем редко, но и с ним проблем не замечено.
Коробки передач у Н6 — 6-ступенчатые МКПП или «автомат». К надёжности АКПП, разработанной корейцами из Hyundai-Kia, претензий нет. «Механика» имеет не самое ресурсное сцепление и иногда страдает проблемами с включением двух первых передач. В системе полного привода действует электромагнитная муфта NexTrac от BorgWarner, достаточно надёжная. Жаль, что сальник в раздаточной коробке не всегда выдерживает сильные морозы.
Подвеска Н6 проста по конструкции (спереди стойки McPherson, двухрычажная схема сзади) и довольно ресурсная. Желая добавить подвеске непробиваемости и слегка увеличить клиренс, владельцы устанавливают задние пружины от модели Honda CR-V, с которой у Haval конструктивно много общего.
Кто он? CS75 внешне лаконичен и запоминается в основном деталями. Особенно хороша рестайлинговая версия со светодиодной оптикой в базе и парой выхлопных патрубков. Интерьер пестрит разнофактурным пластиком и кожзамом, но собрано всё аккуратно. Мультимедийная система радует возможностями и неплохим звучанием. А вот обилием «тёплых опций» кроссовер владельца не балует. Даже у топ-версии нет подогрева руля, лобового стекла и заднего дивана. Нет и третьего ряда сидений. У передних кресел невнятный профиль и короткая подушка, зато есть электропривод, а в максимальной комплектации даже функция памяти. Имеется регулировка руля по вылету, но диапазон маловат. На втором ряду много места по всем направлениям. Есть один слот USB. В подполье довольно скромного багажника объёмом 590 литров прячется полноразмерная «запаска» в чехле.
Что можно купить? Вариантов мало, зато это будут свежие кроссоверы 2019–2020 годов выпуска с заявленным пробегом менее 50 тыс. км. Преобладают рестайлинговые полноприводные модификации с безальтернативным 150-сильным турбомотором 1.8 и «автоматом». Такой кроссовер в приличном состоянии, оснащённый бесключевым доступом, кожаным салоном, климат-контролем, камерой заднего вида и атмосферной подсветкой салона, можно купить за 1,9–2 млн рублей.
Как едет? С динамикой у CS75 всё неплохо. Максимальные 245 Нм (220 Нм для переднеприводной версии) доступны уже на средних оборотах. Подвеска не слишком жёсткая, а приемлемый уровень комфорта сохраняется даже на сильно разбитых дорогах. Система полного привода настроена грамотно.
Чего ждать? Качество окраса у CS75 оставляет желать лучшего, и даже свежему экземпляру необходим регулярный антикор. Есть нарекания к сборке кузова, часто потеет передняя оптика. Быстро разряжается штатный АКБ, регулярно сбоит электрика.
К турбомотору глобальных претензий нет. В зависимости от типа привода на CS75 используются разные модификации очень надёжного шестиступенчатого «автомата» Aisin. А вот передняя подвеска у кроссовера слабовата, быстро выходят из строя амортизаторы. С расходниками для ТО на CS75 проблем нет, но детали для ремонта посерьёзнее доступны только под заказ.
Кто он? Размерами и внешним обликом этот кроссовер напоминает Hyundai Santa Fe третьего поколения, но откровенного плагиата тут нет и в помине. Интерьер у AX7 достаточно качественный и удобный. Кресла комфортные и, несмотря на отсутствие регулировки руля по вылету, с посадкой проблем нет. Предусмотрен авторежим всех стеклоподъёмников, мультимедийка радует удобным интерфейсом, отзывчивым сенсорным дисплеем и правильным переводом. Задний диван не имеет регулировок и подогрева, но геометрия посадки удачная. Простора хватает, чтобы с комфортом сидеть втроём. У багажника правильная форма, аккуратная отделка, ровный пол и объём в 565 литров.
Что можно купить? Предложений мало, большинство экземпляров имеют пробег до 80 тыс. км, хотя и выпущены в 2017 году. Выбора версии нет, AX7 доступен только в переднеприводном исполнении с двухлитровым двигателем мощностью 140 л.с. и АКПП. Автомобили в приличном состоянии стоят заметно меньше верхней планки нашего бюджета — в среднем 1,4 млн рублей. Но комплектация не поражает воображение: климат-контроль с воздуховодами для задних пассажиров, система старт-стоп, люк в крыше, камера заднего вида и подогрев передних сидений.
Как едет? На ходу AX7 расстраивает. Кроссоверу не хватает точности управления, плавности хода и шумоизоляции. Несмотря на старания адекватного шестиступенчатого «автомата», динамика вялая. Единственно возможного атмосферного мотора мощностью 140 л.с. (200 Нм) кроссоверу откровенно мало.
Чего ждать? Кузов AX7 легко покрывается сколами, которые быстро начинают ржаветь. Нередко подводит электрический ручник, требуя замены тросов. Самые распространённые проблемы двухлитрового двигателя EW10 связаны с масложором и течами смазки. От некачественного топлива быстро забиваются форсунки, отказывают свечи и катушки. Зато этот мотор, который достался AX7 в наследство от PSA, обслужит любой «французский» сервис. К шестиступенчатому «автомату» претензий нет.
Подвеска DongFeng (стойки McPherson спереди, «многорычажка» сзади) часто требует внимания. Ступичные подшипники, особенно задние, обычно не выдерживают и 80 тыс. км пробега. Чуть дольше живут стойки стабилизатора.
Кто он? JAC — броский и даже агрессивный внешне кроссовер. Интерьер тоже впечатляет: двухуровневая центральная консоль, большой дисплей «мультимедийки», изящный селектор трансмиссии. В топовой комплектации добавляются кожа и цифровая приборка. Но качество материалов средненькое, нет навигации, а перевод на русский язык не всегда корректен.
Передние сиденья имеют удачный профиль и ощутимую боковую поддержку. Возможны не только обогрев, но и вентиляция, и даже простенький массаж для водителя. Второй ряд очень просторный, с продольной регулировкой и возможностью наклонять спинку. В качестве опции предлагался 7-местный салон, но места на «галёрке» совсем немного. В пятиместной конфигурации багажник вмещает целых 960 литров (под потолок).
Что можно купить? Переднеприводные S7 со 150-сильным турбомотором 1.5 и «роботом» — редкость. В продаже есть несколько кроссоверов 2021 года с минимальным пробегом по цене около 2 млн рублей. Типичный экземпляр оснащён полностью светодиодной оптикой, климат-контролем, системой кругового обзора.
Как едет? Для крупного и тяжёлого кроссовера двигателя малолитражного двигателя маловато. Разгоняется S7 неохотно, в поворотах кренится. Зато энергоёмкость подвески вполне достойная. С учётом клиренса в 160 мм и безальтернативного переднего привода кроссовером S7 считается лишь формально.
Чего ждать? Кузов S7 в местах сколов быстро ржавеет. Качество сборки оставляет желать лучшего. Зазоры на кузове большие и неравномерные, местами неаккуратно собран салон, где вскоре появляются «сверчки». Регулярно глючит электрика — мультимедиа, бесключевой доступ, электрический ручник. Отмечено несколько случаев заводского брака турбины и гарантийной замены катализатора. Шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями дёргается, пинается и часто требует обновления прошивки. На удивление жалоб на подвеску у владельцев кроссовера нет.
Так что же выбрать?
Ни один из рассмотренных кроссоверов не может порадовать отточенной управляемостью или приятной динамикой. Но в данном классе это не главное. Куда важнее комфорт на ходу, просторный, практичный салон и беспроблемность эксплуатации. Увы, и здесь при выборе большого «китайца» придётся идти на компромисс.
Changan CS75 привлекает просторным салоном, большим багажником, наличием полного привода и энергоёмкой подвеской. Впечатление портят отсутствие «тёплых опций», склонность кузова к коррозии и трудности с обслуживанием. Зато цены на такие машины совсем невысокие.
Chery Tiggo 8 может огорчить глюками электрики и огрехами сборки кузова, зато основные агрегаты поломками не достают. Салон радует приличной отделкой и хорошим оснащением. Подвеска у Tiggo довольно энергоёмкая, но жестковатая, а при наличии двухлитрового турбомотора будет не стыдно и за разгон.
DongFeng AX7 имеет качественный салон, шуструю мультимедийку и большой багажник. Но его подвеска часто требует внимания и при этом не балует плавностью хода. Вдобавок немало проблем может возникнуть с двигателем и коррозией кузова. Но и тут решающим фактором может стать доступность — стоят такие машины недорого.
Haval H6 не поражает списком опций и расстраивает плохой динамикой. Зато его подвеску почти невозможно пробить, у него нет проблем с надёжностью и ресурсом основных узлов и агрегатов.
JAC S7 не могут реабилитировать броская внешность, богатая комплектация, вместительный багажник и всеядная подвеска. Слишком много вопросов у владельца возникает к качеству автомобиля и его надёжности.
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