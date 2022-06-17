Что купить за 1 000 000 рублей: большие кроссоверы с корейскими корнями со вторичного рынка

Как едет? Даже с V6 Hyundai не будет спринтером. Это спокойный и плавный на ходу кроссовер, который недолюбливает скоростные повороты, зато хорошо держит прямую, не требуя подруливаний. Энергоёмкая подвеска кроссовера позволяет не сбавлять скорость даже на грунтовках. Возможностей полного привода достаточно для решения типично кроссоверных задач вроде поездок на дачу или на соседний пруд.

Чего ждать? Заводское ЛКП у Santa Fe тонкое и легко повреждается, а сколы быстро «зацветают». Страдают не только капот, кромки дверей и рамка лобового стекла, но и крыша. Пороги, арки и низы дверей прикрыты пластиковыми накладками, под которыми также возможна коррозия. В салоне быстрее всего изнашивается кожа на руле и сиденьях. Салонная электрика доставляет немало хлопот — глюки и сбои случаются регулярно.

Бензиновый 2,4-литровый двигатель можно было бы назвать надёжным, если бы не склонность к задирам в цилиндрах. V6 этой напасти лишён и, при условии должного обслуживания, способен пройти до 500 тыс. км. Дизели тоже хороши, но в таком возрасте велика вероятность серьёзных вложений на обслуживание турбины, системы EGR и ТНВД.

К ресурсу МКПП претензий нет, но замена сцепления и двухмассового маховика обойдётся недёшево. Автоматических коробок у Santa Fe было несколько: до рестайлинга это четырёх- и пятиступенчатые агрегаты, а после рестайлинга появилась более современная шестиступенчатая АКПП. Проблем с ними минимум, они вполне могут проехать 200–250 тысяч километров до первого ремонта. К слабым местам полноприводной трансмиссии стоит отнести фрикционную муфту, сальники и шлицевые соединения, которые склонны к коррозии.

Подвеска у кроссовера достаточно ресурсная, а запчасти к ней недороги, и широко распространены заменители. То же самое касается рулевого управления и тормозов. Нареканий на рулевую рейку практически нет. Даже восстановление работоспособности ножного стояночного тормоза не разорит.