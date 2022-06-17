Что купить за 1 000 000 рублей: большие кроссоверы с корейскими корнями со вторичного рынка

Поменьше, но помоложе или более старый, зато большой — вечная дилемма при выборе подержанного автомобиля. Особенно актуальной она оказывается при выборе кроссовера, которому на роду написано быть практичным. Тем, кто склоняется ко второму варианту, вместо престижных «европейцев» или «японцев» стоит обратить внимание на большие корейские кроссоверы: они и новыми были доступнее, и на вторичном рынке дешевле. Или стоят столько же, но при этом будут моложе. Имея примерно 1 миллион рублей, сегодня можно рассчитывать на автомобиль не старше 2007 года. Мы нашли на Авто.ру 5 интересных моделей.
Кто он? Внешне сдержанный и солидный Santa Fe II поколения состарился с достоинством. Салон неплохой на вид, но недорогой на ощупь и щедро отделан вставками «под дерево». Самые серьёзные претензии к эргономике — низко расположенный дисплей климат-контроля и фирменно-синюшная подсветка приборов с дисплеями. У передних кресел минимум боковой поддержки, но регулировок хватает. На заднем диване просторно, половинки спинки раздельно регулируются по наклону. К услугам пассажиров — подлокотник с подстаканниками, воздуховоды в центральных стойках и кармашки в спинках передних сидений. Багажник объёмом в 774 литра огорчает разве что невысоко поднимающейся пятой дверью.
Что можно купить? На вторичном рынке Santa Fe II много и на любой вкус. Большинство машин — с «автоматами» и полным приводом, хотя не составит труда найти и версию с «механикой», причём на любом виде топлива. Выбор двигателей — базовый 4‑цилиндровый мотор (174 л.с.), бензиновая 189-сильная «шестёрка» 2.7, дизель 2.2 (150–155 л.с.).
Почти все кроссоверы имеют на одометре более 130 тыс. км, но их цены слабо коррелируют как с пробегом, так и с годом выпуска. Экземпляр в приличном состоянии с кожаным салоном, двухзонным климатом и электроприводами сидений обойдётся примерно в 850–900 тысяч рублей. Из опций можно рассчитывать на климат-контроль, электроприводы сидений и люк.
Как едет? Даже с V6 Hyundai не будет спринтером. Это спокойный и плавный на ходу кроссовер, который недолюбливает скоростные повороты, зато хорошо держит прямую, не требуя подруливаний. Энергоёмкая подвеска кроссовера позволяет не сбавлять скорость даже на грунтовках. Возможностей полного привода достаточно для решения типично кроссоверных задач вроде поездок на дачу или на соседний пруд.
Чего ждать? Заводское ЛКП у Santa Fe тонкое и легко повреждается, а сколы быстро «зацветают». Страдают не только капот, кромки дверей и рамка лобового стекла, но и крыша. Пороги, арки и низы дверей прикрыты пластиковыми накладками, под которыми также возможна коррозия. В салоне быстрее всего изнашивается кожа на руле и сиденьях. Салонная электрика доставляет немало хлопот — глюки и сбои случаются регулярно.
Бензиновый 2,4-литровый двигатель можно было бы назвать надёжным, если бы не склонность к задирам в цилиндрах. V6 этой напасти лишён и, при условии должного обслуживания, способен пройти до 500 тыс. км. Дизели тоже хороши, но в таком возрасте велика вероятность серьёзных вложений на обслуживание турбины, системы EGR и ТНВД.
К ресурсу МКПП претензий нет, но замена сцепления и двухмассового маховика обойдётся недёшево. Автоматических коробок у Santa Fe было несколько: до рестайлинга это четырёх- и пятиступенчатые агрегаты, а после рестайлинга появилась более современная шестиступенчатая АКПП. Проблем с ними минимум, они вполне могут проехать 200–250 тысяч километров до первого ремонта. К слабым местам полноприводной трансмиссии стоит отнести фрикционную муфту, сальники и шлицевые соединения, которые склонны к коррозии.
Подвеска у кроссовера достаточно ресурсная, а запчасти к ней недороги, и широко распространены заменители. То же самое касается рулевого управления и тормозов. Нареканий на рулевую рейку практически нет. Даже восстановление работоспособности ножного стояночного тормоза не разорит.
Кто он? Облик Sorento II поколения строг и функционален. Таков же и салон из качественного, хотя и жёсткого пластика. Явных эргономических проколов нет, передние кресла гостеприимны по отношению к водителю любой комплекции. Сзади у Sorento достаточно места для пассажиров — второй ряд просторный, а спинки задних кресел регулируются в широком диапазоне. В качестве опции был доступен третий ряд сидений. Багажник в пятиместной конфигурации вмещает как минимум 530 литров и имеет две внушительные «подпольные» секции.
Что можно купить? Предложений не очень много, и рестайлинговую машину младше 2012 года за 1 млн купить почти невозможно. В основном распространены экземпляры с бензиновым 2.4 (175 л.с.) в паре с «автоматом» или «механикой», V6 на Kia в России не предлагали, а дизель 2.2 обычно представлен в 197-сильной версии.
При этом Sorento дороже, чем Santa Fe: на кроссовер с вменяемым пробегом нужен миллион рублей и даже чуть больше. При желании можно найти автомобиль с кожаным салоном, подогревом всех сидений, климат- и круиз-контролем, датчиками света и дождя.
Как едет? Управляется Sorento интереснее Santa Fe — крены малы, реакции на руль быстры и точны. Скорострельный и плавный «автомат» отлично ладит с любым из моторов. Жаль, что подвеска у кроссовера чересчур жёсткая и недостаточно энергоёмкая. На бездорожье расстроит скромный клиренс в 184 миллиметра.
Чего ждать? Кузов Sorento сделан из не самого толстого металла и имеет довольно тонкий слой ЛКП. Это способствует быстрому появлению сколов и мелких повреждений, но при должном уходе кузов гниёт медленно. Первыми сдаются кромки дверей и капота, а также рамка лобового стекла. Снизу активно ржавеют швы переднего подрамника и кромки заднего, плюс элементы подвески, крепёж и кронштейны. В салоне много царапающегося пластика и со временем появляется множество «сверчков». Не отличается большим ресурсом вентилятор климат-контроля и подрулевой шлейф. По части электроники проблем обычно минимум.
Проблемы бензинового мотора 2.4 и дизеля 2.2 аналогичны таковым у родственного Santa Fe. То же самое относится к коробкам и системе полного привода. Подвеска у Sorento довольно крепкая. Передние рычаги с сайлентблоками и шаровыми опорами надёжны. Среди слабых мест — ступичные подшипники, втулки стабилизатора и задние сайлентблоки.
Кто он? Несмотря на американскую эмблему, Captiva — корейский автомобиль. Пяти- или семиместный кроссовер был разработан и выпускался местным отделением GM, а позже — на заводе под Санкт-Петербургом. Салон не покоряет дизайном, зато в нём комфортно чувствуют себя не только водитель и передний пассажир, но и остальные обитатели. На втором ряду — простор и ровный пол. Третий ряд удобен даже для двух взрослых пассажиров. Багажник в пятиместной конфигурации вмещает 477 литров поклажи. К тому же Chevrolet богат на всякие ниши, ящички и полочки.
Что можно купить? Предложений много, в основном — дорестайлинговых машин. Преобладают кроссоверы с мотором 2.4 (136 л.с.) в сочетании с «автоматом» и полным приводом, реже встречаются МКПП или 184-сильный дизель. А вот найти версию с бензиновым V6 (230–249 л.с.) не проблема, были бы деньги: такая Captiva с пробегом до 150 тыс. км стоит в среднем 950 тыс. рублей.
Более скромный кроссовер в приличном состоянии можно купить и за 800 тысяч. Не составит труда найти экземпляр с пяти- или семиместным салоном, который будет укомплектован климат-контролем, «электропакетом» и кожаной отделкой.
Как едет? С любым из двигателей у Каптивы достаточно динамики для езды по городу, но для загородных поездок базовый мотор откровенно слаб. АКПП переключает передачи шустро и практически незаметно. Подвеска Каптивы настроена грамотно — она обеспечивает кроссоверу хорошую курсовую устойчивость и предсказуемость в поворотах.
Энергоёмкость тоже на уровне — на «лежачих полицейских» можно не сильно сбрасывать скорость. И вне дорог Captiva способна на большее, чем просто преодолеть «последний километр» по дороге на дачу.
Чего ждать? Несмотря на тонкий металл и не особо прочную краску, у Каптивы нет явных проблем с коррозией. Единственное слабое место — пятая дверь. Не отличаются твёрдостью стёкла, легко царапается и теряет внешний вид салонный пластик. Из-за слабой проводки страдает электрика мотора и часто сбоит оборудование салона.
Дорестайлинговый базовый мотор 2.4 прост и надёжен, досаждают лишь течи масла. Неплох и обновлённый двигатель того же объёма (167 л.с.), но его цепной ГРМ не отличается большим ресурсом. Аналогично и с «шестёрками» объёмом 3,0 и 3,2 литра, которые к тому же склонны к перегреву. С 2,2-литровым дизелем особых проблем нет. Механические коробки тоже надёжные. Дорестайлинговая пятиступенчатая АКПП Aisin при спокойном стиле вождения и регулярной замене масла спокойно пройдёт около 200 тыс. км. Появившаяся после рестайлинга «шестиступка» GM более проблемная и не такая ресурсная. Полноприводная трансмиссия устроена просто и капризами не страдает.
Подвеска у Chevrolet достаточно крепкая. Однако надёжность оригинальных амортизаторов ниже среднего. Часто меняются стойки и втулки стабилизатора. Рулевая рейка склонна к стукам, но в таком состоянии она может работать довольно долго — люфты минимальны, утечки тоже.
Кто он? Antara — соплатформенник Каптивы с другой внешностью и интерьером. Салон Опеля не блещет красотой, зато он собран из хороших материалов и отлично проработан по части эргономики и практичности. Передние кресла у Антары жёсткие, с удачным профилем и хорошей боковой поддержкой. Сзади просторно, а вот багажник огорчает скромным объёмом (420 л) и очень большой погрузочной высотой.
Что можно купить? Машин очень много, в том числе рестайлинговых, 2012–2013 годов выпуска. Преобладают бензиновые кроссоверы с двигателями 2.4 (140–167 л.с.) и 3.2 (227 л.с.) с полным приводом и «автоматом», хотя и МКПП встречается. Дизельная Antara тоже не редкость.
Автомобиль в приличном состоянии обойдётся примерно в 850 тыс. рублей или тысяч на 50–100 дороже, если брать Opel с пробегом до 120 тыс. км. Можно найти экземпляр в максимальной комплектации с люком, кожей, климатом и бесключевым доступом.
Как едет? На ходу Antara радует хорошей шумоизоляцией и отличным балансом ходовых качеств. Кроссовер удачно сочетает управляемость городского легкового автомобиля с возможностью иногда съехать с хорошей дороги на разбитую грунтовку.
Чего ждать? Проблем с коррозией у Антары обычно немного. Исключение, как и у Chevrolet, — дверь багажника. Но оптика мягкая и затирается быстро, стёкла тоже далеки от идеала. Бамперы легко трескаются в морозы. Часто теряются крышки форсунок омывателя. В салоне нередко стучат и даже ломаются крепления передних кресел, не отличается большим ресурсом мотор вентилятора климатической системы. Кожа сидений требует тщательного ухода, иначе быстро теряет свой лоск, изнашиваются декоративные накладки в салоне. Проблемы с электрикой обычно связаны с качеством исполнения подкапотной «косы» с проводкой, датчиками ABS и двигателя.
Слабое место полноприводной трансмиссии — муфта и её система управления. Проблемы коробок передач и бензиновых моторов аналогичны таковым у Каптивы. Дизель 2.2 отметился невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала и проблемами со стартером.
Подвеска Антары довольно крепкая, большинство деталей и узлов держатся до пробегов в 150–200 тыс. км. И в ремонте подвеска не дорогая. Рулевая рейка часто постукивает. Маловат ресурс рулевых тяги и наконечников.
Кто он? Veracruz, он же ix55 — большой 7-местный кроссовер, построенный для американского рынка, который отличается довольно безликой внешностью. Добротный интерьер с выверенной эргономикой и отличными возможностями трансформации по стилю напоминает Lexus RX. Передние кресла комфортабельны, на втором ряду просторно и есть регулировка в продольном направлении. На галёрке поместятся даже взрослые среднего роста.
Что можно купить? В России ix55 встречается редко. В основном представлены автомобили с бензиновым V6 3.8 мощностью 264 л.с. Совсем редкая альтернатива — 3-литровый дизель на 240 л.с. Этот кроссовер позиционируется выше, чем Santa Fe, поэтому в пределах миллиона рублей можно рассчитывать только на экземпляр с большим пробегом. Из опций в нём будут кожаный салон с электроприводами кресел, климат-контроль и обогрев всех сидений.
Как едет? На ходу ix55 комфортный и вальяжный. Крены в поворотах значительные, на руле минимум обратной связи. Любой из вариантов двигателя — разумно-достаточный минимум. Подключаемый полный привод и длинные свесы серьёзно ограничивают внедорожные способности.
Чего ждать? Прочного ЛКП и хорошей оцинковки кроссоверу не досталось. Чаще всего коррозию можно встретить в типовых местах: на капоте, передней кромке крыши, передних стойках и двери багажника. Из-за редкости модели могут возникнуть сложности при поиске кузовных деталей. Оригинальные запчасти стоят недёшево, а заменители есть далеко не для всего. Материалы внутренней отделки слабо противостоят износу.
Бензиновый 3.8-литровый V6 на больших пробегах склонен к масложору и растяжению цепи ГРМ. Трёхлитровый дизель c чугунным блоком имеет стабильно большой ресурс. 6-ступенчатый «автомат» не любит агрессивной езды, но спокойным водителям хлопот не доставляет. Проблема с повреждением шлицов в соединении вала раздатки и дифференциала аналогичны соплатформенному Santa Fe. Ресурсная подвеска ix55 совмещает стойки McPherson спереди и заднюю многорычажку. Слабым местом являются не очень надёжные и дорогостоящие задние амортизаторы.
Так что же выбрать?
Каждый кроссовер из этой пятёрки просторен и практичен. Но кто из них лучше сыграет роль повседневного семейного автомобиля? Такого, что будет радовать комфортом, надёжностью и необременительным обслуживанием.
Лучший претендент — Hyundai Santa Fe с его энергоёмкой подвеской. Главное, чтобы под капотом имелся ресурсный, беспроблемный V6, а система полного привода была должным образом обслужена.
Kia Sorento, несмотря на хорошую эргономику и продуманный багажник, хуже подходит на роль семейного кроссовера из-за более жёсткой подвески. Вдобавок могут преподнести неприятные сюрпризы наиболее распространённый мотор 2.4 и система полного привода.
Chevrolet Captiva тоже имеет комфортный салон и хороший баланс ходовых качеств. Но чтобы спокойно наслаждаться всем этим, лучше выбрать дорестайлинговую машину с базовым мотором 2.4, а у неё наверняка будет уже большой пробег и посредственная динамика. Другие версии не такие надёжные.
Примерно то же можно сказать про родственный Opel Antara. Но кроссовер с европейской эмблемой при этом богаче внутри и радует лучшей шумоизоляцией. С другой стороны, он компактнее Chevrolet и потому не такой вместительный.
Hyundai ix55 имеет смыл покупать, только если в приоритете простор в салоне. Его и других достоинств семиместного «корейского Лексуса» недостаточно, чтобы компенсировать высокие цены, большие пробеги, невыгодный по налогам двигатель и трудности с его обслуживанием.