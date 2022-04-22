Что купить за 2 000 000: подбираем минивэн с пробегом

Какие они? Парочка минивэнов от Mercedes-Benz, которые различаются между собой нюансами отделки и оснащения. Если Vito просто развозной семиместный автомобиль без особых претензий, то хорошо укомплектованный Viano — настоящий бизнес-шаттл, который доступен даже в шестиместной конфигурации. Объём багажника в наиболее распространённой версии L2 (5008 мм длины) составляет 730 литров. Рулится Мерседес просто и понятно, живо реагирует на движения рулём и охотно перестраивается. Нет особых претензий к плавности хода и шумоизоляции.

Что можно купить? Более роскошные Viano — в меньшинстве: преобладает Vito. Но в любом случае это будет минивэн до 2014 года выпуска, скорее всего с задним приводом и дизельным мотором в паре с МКПП или «автоматом». Полноприводные версии, как и Viano с V6 мощностью 258 л.с., встречаются редко. Цена автомобиля в приличном состоянии — около 1,6 млн рублей, при этом пробег большинства экземпляров превышает 200 тыс. км. Vito распространены в простых комплектациях с тканевым салоном, кондиционером и «электропакетом». Если нужны кожа, электроприводы и отделка деревом, то нужно искать Viano.