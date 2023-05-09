Chevrolet и граффити-художник представили особый оранжевый Camaro для Японии

Цвет Vivid Orange ранее уже был доступен для Camaro в Соединённых Штатах, но в Японии его предлагают впервые. В данном случае он дополнен серебристой «гоночной» полосой, проходящей через весь кузов. В угольно-чёрном салоне установлены спортивные кресла Recaro.

Технически это обычный Chevrolet Camaro SS с 6,2-литровым V8, развивающим 453 л.с. и 617 Нм. Он уже доступен для заказа в Стране восходящего солнца по цене в 8 930 000 иен (66,2 тысячи долларов). Для сравнения, обычный SS там же стоит от 8 480 000 иен (62,9 тысячи долларов).

Публичный дебют Camaro Vivid Orange Edition состоится 20 мая на гоночной трассе Fuji Speedway в рамках мероприятия Chevrolet Fan Day. Тесты пройдут 3 и 4 июня, тогда же дилеры вручат их участникам подарки от Number-D. Поставки машин клиентам намечены на середину июня.

Ещё в сентябре 2021 года из неофициальных источников стало известно, что нынешнее поколение Camaro в его традиционной форме станет последним. А этой весной Chevrolet подтвердил, что завершит производство спорткара 2024 модельным годом, выпустив на прощание спецверсию Collector's Edition. Она будет основана на топовой дорожно-трековой модификации ZL1. Затем имя Camaro могут превратить в суббренд для спортивных электромобилей.