1014-сильный Chevrolet Camaro с «механикой» будут продавать по цене внедорожника Tahoe

Американское ателье Specialty Vehicle Engineering представило
Новинка построена на базе Camaro SS с трек-пакетом 1LE. Восьмицилиндровому двигателю увеличили объём с 6,2 до 6,8 литра, модернизировали топливную систему, а также установили механический нагнетатель, кованые поршни и коленвал. После всех доработок мощность мотора выросла с 461 л.с. (617 Н·м) до 1014 л.с. (1186 Н·м).
Двигатель Yenko/SC Camaro сочетается только с шестиступенчатой «механикой» и заднеприводной трансмиссией. Динамические характеристики очень мощного Камаро тюнеры не приводят.
Особый Камаро отличается от стандартного
20-дюймовымиколёсами, наклейками на боковинах, карбоновым капотом и небольшим спойлером. От Chevrolet Camaro SS 1LE без изменений перешли адаптивная подвеска Magnetic Ride Control и задний дифференциал с электронноуправляемой блокировкой.
Всего построят 50 Yenko/SC Camaro. Стоимость одного экземпляра — 69 000 долларов (4,36 миллиона рублей). Примерно столько в Америке просят за серийный Chevrolet Tahoe или Suburban.
В России Chevrolet Camaro продаётся только с двухлитровой «турбочетвёркой» мощностью 238 л.с. (400 Н·м) и восьмиступенчатым «автоматом». Начальная цена — 2 990 000 рублей.
Купили бы 1014-сильный Camaro по цене Tahoe?
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