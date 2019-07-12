1014-сильный Chevrolet Camaro с «механикой» будут продавать по цене внедорожника Tahoe

Новинка построена на базе Camaro SS с трек-пакетом 1LE. Восьми­цилиндровому двигателю увеличили объём с 6,2 до 6,8 литра, модерни­зировали топливную систему, а также установили механиче­ский нагнетатель, кованые поршни и коленвал. После всех доработок мощность мотора выросла с 461 л.с. (617 Н·м) до 1014 л.с. (1186 Н·м).

Двигатель Yenko/SC Camaro сочетается только с шести­ступенчатой «механикой» и задне­приводной трансмиссией. Динамиче­ские характери­стики очень мощного Камаро тюнеры не приводят.

Особый Камаро отличается от стандартного 20-дюймовыми колёсами, наклейками на боковинах, карбоновым капотом и небольшим спойлером. От Chevrolet Camaro SS 1LE без изменений перешли адаптивная подвеска Magnetic Ride Control и задний диффе­ренциал с электронно­управляемой блокировкой.