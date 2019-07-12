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1014-сильный Chevrolet Camaro с «механикой» будут продавать по цене внедорожника Tahoe

Всего построят 50 Yenko/SC Camaro
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Американское ателье Specialty Vehicle Engineering представило 1014-сильную модификацию купе Chevrolet Camaro – Yenko/SC Camaro.

  • Новинка построена на базе Camaro SS с трек-пакетом 1LE. Восьми­цилиндровому двигателю увеличили объём с 6,2 до 6,8 литра, модерни­зировали топливную систему, а также установили механиче­ский нагнетатель, кованые поршни и коленвал. После всех доработок мощность мотора выросла с 461 л.с. (617 Н·м) до 1014 л.с. (1186 Н·м).

  • Двигатель Yenko/SC Camaro сочетается только с шести­ступенчатой «механикой» и задне­приводной трансмиссией. Динамиче­ские характери­стики очень мощного Камаро тюнеры не приводят.

  • Особый Камаро отличается от стандартного 20-дюймовыми колёсами, наклейками на боковинах, карбоновым капотом и небольшим спойлером. От Chevrolet Camaro SS 1LE без изменений перешли адаптивная подвеска Magnetic Ride Control и задний диффе­ренциал с электронно­управляемой блокировкой.

  • Всего построят 50 Yenko/SC Camaro. Стоимость одного экземпляра — 69 000 долларов (4,36 миллиона рублей). Примерно столько в Америке просят за серийный Chevrolet Tahoe или Suburban.

В России Chevrolet Camaro продаётся только с двух­литровой «турбо­четвёркой» мощностью 238 л.с. (400 Н·м) и восьми­­ступенчатым «автоматом». Начальная цена — 2 990 000 рублей.

Купили бы 1014-сильный Camaro по цене Tahoe?

Да!
А зачем?!

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#Chevrolet#Camaro#Тюнинг
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