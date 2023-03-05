Энтузиаст, поживший в фургоне и внедорожнике, переселился в Camaro

Автор YouTube-канала Solar Camper Car опубликовал видеорассказ о «самом быстром и самом компактном доме на колёсах в мире». Энтузиаст, похоже, имеет собственную трактовку термина «даунсайзинг»: какое-то время он пожил в фургоне Mercedes-Benz Sprinter, затем переселился в моторхоум на базе внедорожника, а теперь сделал кемпер из Chevrolet Camaro. И уверяет, что живёт в нём на постоянной основе — чтобы сэкономить на аренде.