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На «Автоторе» будут делать лёгкие коммерческие автомобили и небольшие грузовики

Энтузиаст, поживший в фургоне и внедорожнике, переселился в Camaro

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Александр Орехов

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Автор YouTube-канала Solar Camper Car опубликовал видеорассказ о «самом быстром и самом компактном доме на колёсах в мире». Энтузиаст, похоже, имеет собственную трактовку термина «даунсайзинг»: какое-то время он пожил в фургоне Mercedes-Benz Sprinter, затем переселился в моторхоум на базе внедорожника, а теперь сделал кемпер из Chevrolet Camaro. И уверяет, что живёт в нём на постоянной основе — чтобы сэкономить на аренде.

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  • Доступ в «жилую зону» осуществляется справа: вместо пассажирского кресла установлен компактный кухонный модуль на деревянной доске, прикрученной к полу. Это одновременно раковина и зона для готовки, на которой расположилась керамическая электроплитка. На той же поверхности нашлось место для bluetooth-часов с подсветкой и динамиком и даже для комнатного растения.
  • В паре ящичков, запираемых на замки с защитой от детей, хранятся кухонная утварь, а также консервы и полуфабрикаты: холодильник в купе не поместился. При этом ничто не мешает владельцу сходить в ближайший магазин за свежим мясом и приготовить себе стейк, что также продемонстрировано в ролике.
  • Нет в машине и туалета: тут автора выручает абонемент в спортзал. Там же он принимает душ.
  • Зато имеется полноценное спальное место, ради оборудования которого пришлось пожертвовать левым задним сиденьем. Длина кровати составляет 183 сантиметра, ширина — 76 сантиметров. Во время сна нижняя половина тела находится в багажнике, да ещё и отделена самодельной перегородкой, так что людям с клаустрофобией такой вариант вряд ли подойдёт. Но выглядит это вполне удобно, к тому же под кроватью нашлось место для снеков.
  • На крышу спорткара установлены солнечные панели. Запасаемая энергия используется в том числе для потолочных светильников на магнитных креплениях.

Бывает и так, что спорткар — не автодом, а лишь приложение к нему. Так, в прошлом году в Дюссельдорфе показали 12-метровый моторхоум Volkner Performance S со встроенным гаражом. Тот оказался достаточно просторным для Ferrari LaFerrari.

Согласились бы пожить в Chevrolet Camaro?

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