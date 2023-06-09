Chevrolet Camaro получил на прощание «ле-мановскую» спецверсию

По случаю предстоящего выступления Chevrolet Camaro ZL1 в «24 часах Ле-Мана» концерн General Motors подготовил специальную версию гражданского спорткара, вдохновлённую гоночной машиной для суточного марафона на выносливость. Эта спецсерия станет одной из последних для топливной модели, её выпустят тиражом в 56 единиц и будут продавать только в США.