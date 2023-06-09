Chevrolet Camaro получил на прощание «ле-мановскую» спецверсию

По случаю предстоящего выступления Chevrolet Camaro ZL1 в «24 часах Ле-Мана» концерн General Motors подготовил специальную версию гражданского спорткара, вдохновлённую гоночной машиной для суточного марафона на выносливость. Эта спецсерия станет одной из последних для топливной модели, её выпустят тиражом в 56 единиц и будут продавать только в США.
- Купе получило кузов синего оттенка Riptide Blue в сочетании с «гоночной» белой полосой с золотистым контуром, проходящей по капоту и багажнику. На передних крыльях имеются бейджи Garage 56, на стойках — логотипы Hendrick Motorsports. Также автомобиль снабдили спойлером в духе «боевой» машины для серии NASCAR Cup, чёрными матовыми корпусами боковых зеркал, логотипом NASCAR 75th Anniversary на капоте.
- За отдельную плату можно приобрести до трёх пакетов графики. В них входят наклейки на ветровое стекло, колёсные арки и двери (на последних изображён гоночный номер 24). В салоне эмблемами Garage 56 украшены рулевое колесо и коврики.
- В движение спецверсию приводит стандартный 6,2-литровый LT4 V8 на 659 л.с. и 880 Нм. Новинка обута в шины Goodyear Eagle F1 SuperCar. Продажи должны стартовать в конце этого года, цена пока не раскрывается.
Ранее бренд Chevrolet подтвердил, что 2024 модельный год станет для Camaro шестого поколения последним. На прощание выпустят исполнение Collector's Edition, которое также будет выделяться особым декором. Само название производитель намерен сохранить, но присвоят его совсем другой модели, полностью электрической.