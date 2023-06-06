Chevrolet прощается с Camaro особым «коллекционным изданием»

Chevrolet также

объявила об изменениях в моторной гамме на последний модельный год. Из неё уберут самый доступный двигатель

— двухлитровую «турбочетвёрку» на 275 л.с. Теперь базовой версией станет купе с

335-сильным

3,6-литровым V6. Соответственно, стоимость самого доступного Camaro вырастет на 4,2 тысячи долларов — до 32 495 долларов.