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Chevrolet прощается с Camaro особым «коллекционным изданием»

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Дмитрий Елизаров

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Компания Chevrolet официально объявила о прекращении производства семейства Camaro шестого поколения: это произойдёт в январе 2024 года. Попрощаться со спорткаром производитель решил при помощи особой версии Collector's Edition, которая среди прочего напомнит о названии Panther. Под ним модель, позже ставшая известной, как Camaro, фигурировала на этапе разработки в середине 1960-х.

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Chevrolet Camaro ZL1 Collector's Edition

  • Исполнение Collector's Edition будет доступно для всех ныне выпускаемых модификаций Camaro. Оно включает в себя новую схему окраски кузова с основным глянцевым цветом Panther Black и матовыми акцентами, 20-дюймовыми колёсными дисками и дополнительными аэродинамическими элементами — передним и задним спойлерами. В салоне появятся символ пантеры на руле и оригинальные коврики.
  • Наиболее мощная модификация Camaro ZL1 с 650-сильным V8 в том же «коллекционном издании» будет выглядеть иначе. Основной тон кузова для неё сделают матовым (Camaro впервые получит такую заводскую окраску), а спойлер и заднее антикрыло позаимствуют у трековой версии 1LE. Кроме того, спорткар получит красные тормозные суппорты и табличку в салоне с номером экземпляра: таких Camaro ZL1 соберут только 350. Каждому покупателю подарят наручные часы Shinola с оформлением в том же стиле.
  • Все версии спорткара в исполнении Collector’s Edition украсят особым шильдиком на переднем крыле: в букве R в надписи Camaro появится силуэт пантеры. Приём заказов откроется 15 июня.
  • Chevrolet также объявила об изменениях в моторной гамме на последний модельный год. Из неё уберут самый доступный двигатель — двухлитровую «турбочетвёрку» на 275 л.с. Теперь базовой версией станет купе с 335-сильным 3,6-литровым V6. Соответственно, стоимость самого доступного Camaro вырастет на 4,2 тысячи долларов — до 32 495 долларов.
  • Как именно Chevrlet поступит с культовым именем по завершении производственного цикла, пока не уточняется. Однако представители фирмы ранее сообщали, что отказываться от него не собираются. Не исключено, Camaro станет собирательным названием для семейства новых электромобилей со спортивным характером.

Прощальную версию для купе Challenger также представила компания Dodge. Однако она отличается от прочих значительно сильнее, чем Camaro Collector's Edition от обычных Camaro. Последняя вариация купе под названием SRT Demon 170 обзавелась специально разработанным двигателем на 1039 л. с., благодаря чему стала самым мощным и быстрым Challenger в истории.

Будете грустить по Chevrolet Camaro?

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