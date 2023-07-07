Changan представит на «Иннопроме» две новинки — кроссовер Avatr II и седан Lamore

По итогам 2022 года общий объём автомобилей, выпущенных концерном Changan, достиг 23,5 миллионов. Марка располагает самой обширной модельной линейкой среди брендов, официально представленных в России. Впрямую о намерении пополнить её моделями Avatr II и Lamore компания официально не заявляет, но, судя по некоторым намёкам, такие планы у Changan всё же есть.