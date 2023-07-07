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Changan представит на «Иннопроме» две новинки — кроссовер Avatr II и седан Lamore

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Российский офис марки Changan объявил о том, что представит на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге две новинки, официально в России не продающиеся. Это электрокроссовер Avatr II и седан Lamore. Выставка откроется 10 июля.

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Avatr II

  • Кроссовер Avatr II разработан Changan при участии инженеров фирмы Huawei и компании CATL, выпускающей батареи. В Китае электрокар продаётся в двух вариантах — с двухмоторной силовой установкой на 578 л.с. и моноприводном 313-сильном. Самая мощная версия ускорится до 100 км/ч быстрее чем за 4 секунды, самая дальнобойная проедет без подзарядки 705 километров. Avatr II считается премиальной моделью.
  • Changan Lamore появился в продаже на домашнем рынке в феврале нынешнего года. По сути это бюджетная версия более дорогих и эффектных моделей из линейки Uni. 4,7-метровый седан оснащается 170-сильной «турбочетвёркой» объёмом 1,5 литра в сочетании с семиступенчатым «роботом».
  • По итогам 2022 года общий объём автомобилей, выпущенных концерном Changan, достиг 23,5 миллионов. Марка располагает самой обширной модельной линейкой среди брендов, официально представленных в России. Впрямую о намерении пополнить её моделями Avatr II и Lamore компания официально не заявляет, но, судя по некоторым намёкам, такие планы у Changan всё же есть.

Ближайшей новинкой Changan в Китае станет электрокар нового суббренда Qiyuan. Седан с индексом 07 получит ранее несвойственный марке лаконичный дизайн и два типа силовых установок — гибридную и полностью электрическую.

Какая из премьер интереснее?

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