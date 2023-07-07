Changan представит на «Иннопроме» две новинки — кроссовер Avatr II и седан Lamore

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Российский офис марки Changan объявил о том, что представит на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге две новинки, официально в России не продающиеся. Это электрокроссовер Avatr II и седан Lamore. Выставка откроется 10 июля.
Ближайшей новинкой Changan в Китае станет электрокар нового суббренда Qiyuan. Седан с индексом 07 получит ранее несвойственный марке лаконичный дизайн и два типа силовых установок — гибридную и полностью электрическую.
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