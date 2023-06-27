Компания Changan рассекретила конкурента Tesla Model S

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В России стартовали продажи кроссовера Changan Uni-T: известны цены
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Компания Changan готовит к выходу на китайский рынок новый электромобиль, сопоставимый по размерам с Tesla Model S. Он появится в продаже под новым суббрендом Qiyuan и, как пишет AutoHome, получит ранее несвойственный марке дизайн. Технические характеристики пока не названы.
В России Changan расширяет свою модельную линейку за счёт новинок в разных сегментах. Последней стал пикап Hunter Plus, продажи которого стартовали на днях. Рамный автомобиль с 226-сильной «турбочетвёркой» оценили минимум в 3 309 900 рублей.
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