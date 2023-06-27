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Компания Changan рассекретила конкурента Tesla Model S

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Дмитрий Елизаров

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Компания Changan готовит к выходу на китайский рынок новый электромобиль, сопоставимый по размерам с Tesla Model S. Он появится в продаже под новым суббрендом Qiyuan и, как пишет AutoHome, получит ранее несвойственный марке дизайн. Технические характеристики пока не названы.

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  • Габариты будущей новинки — 4905х1910х1480 миллиметров при колёсной базе 2,9 метра. Колёсные диски — до 19 дюймов. Changan Qiyuan A07 отличается лаконичным обликом с плавными обводами кузова и сдержанным оформлением передней части. Головная оптика выполнена по двухъярусной схеме и, вероятно, окажется матричной.
  • Интерьер Changan Qiyuan A07 также отличается сдержанностью, что дополнительно роднит будущую новинку с электрокарами Tesla. Центральное место в салоне занимает крупный дисплей, а количество физических кнопок и регуляторов сведено к минимуму. Двухспицевое колесо имеет D-образную форму.
  • Предположительно, новинка выйдет на рынок как «чистый» электрокар, а также получит версию с бензиновым ДВС на роли генератора. По предварительным данным, тяговый электромотор A07 сможет развивать до 258 л.с., полуторалитровый генератор получит мощность 130 л.с. Когда именно состоится полноценная премьера электрокара, не уточняется.

В России Changan расширяет свою модельную линейку за счёт новинок в разных сегментах. Последней стал пикап Hunter Plus, продажи которого стартовали на днях. Рамный автомобиль с 226-сильной «турбочетвёркой» оценили минимум в 3 309 900 рублей.

По душе вам перемены в стилистике Changan?

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