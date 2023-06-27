Компания Changan рассекретила конкурента Tesla Model S

Компания Changan готовит к выходу на китайский рынок новый электромобиль, сопоставимый по размерам с Tesla Model S. Он появится в продаже под новым суббрендом Qiyuan и, как пишет AutoHome, получит ранее несвойственный марке дизайн. Технические характеристики пока не названы.