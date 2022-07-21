Автомобили BMW научили передвигаться по заводу без водителей

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BMW запускает проект автоматизированного вождения по территории завода без водителей. Первыми беспилотниками в цехах баварской марки станут флагманские электромобили i7, пишет Carbuzz.
Недавно баварцы рассказали о другой инновации. Ряд опций в машинах BMW будет работать по подписке. Можно купить доступ к ним на месяц или большие периоды, вплоть до пожизненного. Однако хакеры быстро отреагировали, пообещав взломать систему для «альтернативного» доступа к функциям.
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