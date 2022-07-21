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Автомобили BMW научили передвигаться по заводу без водителей

НовостиКирилл МалышевКомменты

BMW запускает проект автоматизированного вождения по территории завода без водителей. Первыми беспилотниками в цехах баварской марки станут флагманские электромобили i7, пишет Carbuzz.

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  • Идею реализует подразделение BMW Startup Garage. Как ясно из названия, оно отвечает за взаимодействие с молодыми технологическими фирмами. В случае с запуском беспилотников это Seoul Robotics и Embotech. Первый стартап отвечает за оборудование и создание цифровой копии маршрута, второй занимается ПО.
  • BMW i7 будут ездить от зоны сборки до зоны логистики предприятия в Дингольфинге, где и собирают все новые «семёрки». Электрокары станут доставлять сами себя от финального сборочного поста до места погрузки на автовоз или поезд.
  • У самого BMW i7 нет полноценного автопилота. Но он ему и не нужен: все необходимые датчики и сенсоры встроены в стены зданий и внутризаводские дороги. Они помогают электрокару ориентироваться в пространстве. А вот помехи на пути «семёрка» распознаёт сама.
  • Проект заработает в этом месяце. В случае успеха его распространят на другие предприятия BMW.

Недавно баварцы рассказали о другой инновации. Ряд опций в машинах BMW будет работать по подписке. Можно купить доступ к ним на месяц или большие периоды, вплоть до пожизненного. Однако хакеры быстро отреагировали, пообещав взломать систему для «альтернативного» доступа к функциям.

Как думаете, никого не задавят?

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