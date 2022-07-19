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Электрокар BMW i4 прошёл «лосиный тест» хуже конкурентов и большого кроссовера BMW iX

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Испанское издание km77.com проверило на способность к резкому уклонению от неожиданных препятствий (так называемый «лосиный тест») новый электрокар от BMW — лифтбек i4. Для испытаний задействовали самую доступную его версию с одним мотором на задней оси. Результат BMW i4 оказался хуже, чем у конкурентов от Tesla, а большой электровседорожник BMW iX на аналогичных испытаниях показал скорость на 1 км/ч выше.

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  • Первую попытку пройти тестовый коридор испанские испытатели проводят на скорости 77 км/ч. Она считается «зачётной» для прохождения теста, но во время первой попытки пилот, как правило, не знает нюансов управляемости автомобиля. BMW i4, как заявили эксперты, удивила уровнем избыточной поворачиваемости, и по этой причине завершить первую попытку не удалось — электрокар не смог выйти из последнего поворота.
  • В последующих попытках найти оптимальную скорость для прохождения траектории испытатели экспериментировали с различными режимами, однако выше 73 км/ч подняться так и не получилось. На более высоких скоростях BMW i4 не вписывался в требуемый коридор, не сбивая конусы.
  • Эксперты назвали подвеску электрокара достаточно мягкой, а скорость реакции на движения рулём — приемлемой, но отметили, что Tesla Model 3 обеспечивает «более прямые и непосредственные» ощущения. Скорость прохождения «лосиного теста» у соплатформенных Model 3 и Model Y превышает 80 км/ч.

Ранее BMW i4 проверяли на уровень безопасности, однако и на этих испытаниях результаты оказались ниже ожидаемого. После серии краш-тестов европейская ассоциация EuroNCAP оценила безопасность электрокара в 4 звезды из 5 возможных.

Если будет возможность, пересядете на электрокар BMW?

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