Электрокар BMW i4 прошёл «лосиный тест» хуже конкурентов и большого кроссовера BMW iX

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544 силы и 590 километров: рассекречен электрокар BMW i4
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Испанское издание km77.com проверило на способность к резкому уклонению от неожиданных препятствий (так называемый «лосиный тест») новый электрокар от BMW — лифтбек i4. Для испытаний задействовали самую доступную его версию с одним мотором на задней оси. Результат BMW i4 оказался хуже, чем у конкурентов от Tesla, а большой электровседорожник BMW iX на аналогичных испытаниях показал скорость на 1 км/ч выше.
Ранее BMW i4 проверяли на уровень безопасности, однако и на этих испытаниях результаты оказались ниже ожидаемого. После серии краш-тестов европейская ассоциация EuroNCAP оценила безопасность электрокара в 4 звезды из 5 возможных.
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