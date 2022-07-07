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BMW i4 неожиданно получил всего четыре звезды на краш-тестах Euro NCAP

НовостиКирилл МалышевКомменты

Электрокар BMW i4 удивил экспертов Euro NCAP, не сумев заработать высший пятизвёздочный рейтинг. Экологичный лифтбек подвели электронные ассистенты водителя, следует из отчёта об испытаниях.

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  • Защиту водителя, взрослых пассажиров и детей оценили на 87%. В случае ДТП обитателям салона ничего не угрожает вне зависимости от их возраста, комплекции и посадки. Для пешеходов при столкновении представляют опасность жёсткие стойки лобового стекла и передняя кромка капота.
  • А вот набор систем активной безопасности удостоился низкого для машины такого класса рейтинга в 64%. Эксперты установили, что BMW i4 использует те же датчики и сенсоры, что и 3 серия трёхлетней давности. Для современной скорости развития технологий это большой срок.
  • Но дело не только в возрасте как таковом. На практике BMW i4 не заметил встречную машину при повороте налево и пешехода при правом повороте. Кроме того, у электромобиля были проблемы с распознаванием велосипедистов. Тесты прошли две версии, задне- и полноприводная.

Вместе с BMW i4 цикл испытаний Euro NCAP прошли Alfa Romeo Tonale, Kia Sportage, Cupra Born и Mercedes T-Class, которые отработали на пять звёзд, и Toyota Aygo X, получившая четыре звезды.

Вы пользуетесь системами активной безопасности?

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