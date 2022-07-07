BMW i4 неожиданно получил всего четыре звезды на краш-тестах Euro NCAP

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Электрокар BMW i4 удивил экспертов Euro NCAP, не сумев заработать высший пятизвёздочный рейтинг. Экологичный лифтбек подвели электронные ассистенты водителя, следует из отчёта об испытаниях.
Вместе с BMW i4 цикл испытаний Euro NCAP прошли Alfa Romeo Tonale, Kia Sportage, Cupra Born и Mercedes T-Class, которые отработали на пять звёзд, и Toyota Aygo X, получившая четыре звезды.
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