BYD показала, как электрокар Seal почти поставил рекорд на «лосином тесте»

Китайский концерн BYD опубликовал видеоролик, посвящённый электроседану Seal, — где он под управлением пилота в гоночном шлеме среди прочего проезжает по коридору, который традиционно используется для тестов на манёвр уклонения (так называемых «лосиных тестов»). BYD заявила, что Seal прошёл коридор со скоростью 83,5 км/ч. Как уточняет издание Autoevolution, это почти рекорд. Быстрее всех такое удалось сделать одной из модификаций Citroen Xantia ещё в 1999 году. Результат этой модели составил 85 км/ч.