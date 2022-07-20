Хакеры заявили о готовности взломать систему подписки на опции BMW
Сразу несколько американских объединений программистов объявили о готовности преодолеть блокировку тех опций, за которые BMW планирует взимать абонентскую плату. Как пишет Vice, это в первую очередь компании и комьюнити, которые уже специализируются на взломе автомобильного софта, в том числе и баварского. Однако даже такое радикальное решение может оказаться лишь временным.
- Источники издания в этой
среде заявили, что возможность активации опций, которые BMW планирует
предлагать по подписке, зависит лишь от запроса рынка. Если потребители
подобных услуг будут нуждаться в подобном вмешательстве, хакерское сообщество
найдёт решение. Однако, по словам представителя одной из таких компаний, оно рискует оказаться временным.
- Дело в том, что во время техобслуживания на официальном сервисе специалисты BMW могут сбросить пользовательские настройки, «откатив» бортовую систему к исходному состоянию. Тем не менее на этот случай программисты готовы предоставлять услугу повторной активации.
- Хакеры в США уже предлагают вмешательство в программное обеспечение автомобилей для появления дополнительных функций — например, отображения видеоконтента во время движения, варианта активировать стеклоподъёмники с брелока или расширения возможностей водительских ассистентов.
- В 2019 году BMW заявила в США, что будет предоставлять доступ к функции Apple CarPlay только за ежегодный взнос в 80 долларов. Позже компания отказалась от этой идеи на фоне возмущения покупателей, однако хакеры уже успели выступить с предложением принудительной пожизненной активации функции за единовременную плату в 54,99 доллара.
Ранее BMW объявила стоимость опций по подписке для некоторых рынков. К примеру, в Южной Корее подогрев сидений обойдётся в эквивалент 18 долларов, а в России — минимум в 1600 рублей в месяц. Однако позже производитель выступил с разъяснением: вносить абонентскую плату за функции, установка которых была оплачена при заказе автомобиля, не потребуется.
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