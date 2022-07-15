В BMW разъяснили, как будет работать система опций по подписке

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BMW вводит подписку на опции: как это работает и почему скоро так будет у всех
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Компания BMW (во всяком случае, её североамериканское подразделение) отреагировала на ажиотаж вокруг введённой ею системы оплаты ряда опций по подписке, которая появилась и в России. На сайте бренда в США появилось официальное разъяснение, в котором говорится, что оборудование, оплаченное при покупке и установленное при сборке на заводе, никто блокировать не собирается.
При этом в США пока по подписке предлагаются только две опции — видеорегистратор и возможность удалённого запуска двигателя. Ранее стали известны цены на временный доступ к некоторым опциям в Южной Корее и России: к примеру, месячная подписка на подогрев сидений стоит 18 долларов и 1600 рублей соответственно.
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