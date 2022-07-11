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BMW предлагает подписаться на подогрев сидений за 18 долларов

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания BMW озвучила цену подписки на ряд опций для рынка Южной Кореи: об этом пишут пользователи ресурса Bimmer Post. Компания предусмотрела целый ряд вариантов оплаты — помесячно, ежегодно или абонемент сразу на три года, а также безлимитную подписку.

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  • К примеру, подогрев сидений обойдётся корейским владельцам BMW в эквивалент 18 долларов в месяц, в 176 долларов за год или 283 доллара — за три года. Подогрев руля стоит 10 долларов, «умный» дальний свет — 8,5 доллара.
  • Также в онлайн-магазине имеются опции, которые можно купить только единоразово. Это, к примеру, CarPlay за 308 долларов или функция IconicSounds Sport по цене 139 долларов. Она предназначена для электрокаров и воспроизводит саундтрек работающего мотора через внутрисалонные динамики.
  • Разблокируются опции посредством беспроводного обновления бортового софта.
  • По предположению портала, трёхлетний вариант подписки предназначен для тех, кто арендует автомобили: по истечении срока аренды те же опции можно будет снова продать новому арендатору. Также отмечается, что BMW не уточняет, перейдут ли опции по безлимитной подписке новому владельцу автомобиля в случае его продажи.
  • В целом посетители портала негативно относятся к такой политике производителя: взимание платы за функции, уже аппаратно присутствующие на автомобиле, названо «неразумным». Кроме того, пользователи отмечают потенциальную небезопасность этой схемы. К примеру, по окончании подписки на адаптивный круиз-контроль водитель может не сразу заметить отсутствие этой функции, что гипотетически повышает шанс на ДТП.

В апреле социологическое исследование показало, что вносить регулярную абонентскую плату за расширение функционала автомобиля готовы только 25% автомобилистов.

А вы согласились бы доплачивать за доступ к опциям?

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