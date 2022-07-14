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Компания BMW оценила подогрев сидений по подписке в России от 1600 рублей

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

На официальном сайте компании BMW в России появились цены на опции, которые можно оформить по подписке. Онлайн-магазин Connected Drive оценивает, к примеру, подогрев сидений в 1600 рублей в месяц, а «умный» дальний свет — в 790 рублей. Самой дорогой опцией стала адаптивная М-подвеска за 46 тысяч рублей, но её можно приобрести только единоразово.

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  • Для некоторых функций (например, обогрев рулевого колеса или видеорегистратор) предусмотрен месячный пробный период. После автовладельцам предлагается оформить подписку на опцию на месяц, год, три года или безлимитно. В случае с подогревом руля стоить это будет 950, 9500, 14 200 или 20 900 рублей соответственно.
  • Функция IconicSound Sports по цене 16 100 рублей (она воспроизводит звук работы двигателя через внутрисалонные динамики) доступна только для разовой покупки, а возможность обновления карт навигационной системы через USB по цене 5 500 рублей — только на год.
  • Среди прочего владельцам BMW предлагается подписаться, к примеру, на функцию предупреждения о дорожных камерах (от 230 рублей), информирование о дорожной ситуации в реальном времени (7500 рублей на год), а также полуавтопилот «Ассистент вождения Plus» (от 3500 рублей в месяц).
  • Производитель особо отмечает, что отдельные функции могут быть недоступны для конкретных автомобилей в силу технических причин: для активации опций на автомобиле должно иметься соответствующее оборудование. Приобретать подписку предлагается через приложение BMW Store, а активируется опция с помощью беспроводного обновления софта. Передаются ли приобретённые по подписке функции «по наследству» в случае продажи автомобиля, не уточняется.

Ранее стало известно о том, что аналогичный сервис BMW запустила в Южной Корее. Здесь подогрев сидений обойдётся в эквивалент 18 долларов в месяц.

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