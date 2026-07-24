Бесплатная парковка для российских машин, «Гранта» с вариатором и Toyota против Geely. Главное за день

Добрый вечер! Минпромторг поддержал идею освободить владельцев новых машин отечественной сборки от платы за городские парковки. Однако Минтранс предложение уже раскритиковал. Будем следить за развитием этой инициативы, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям.
Упрощение и отключение
На первом тесте GAC S9 мы выяснили, что крупный гибрид добрался до нашего рынка не совсем таким, каким предлагается на родине — вместо установки последовательно-параллельного типа он получил типичную последовательную систему. В связи с этим к конструкции машины возник ряд вопросов, ну а сейчас мы готовы на них ответить — изучили «внутренности» новинки на техническом семинаре.
Чемпионат бизнес-класса
В предыдущем раунде нашего очередного супертеста встретились «Москвич 6» и Chery Arrizo 8. Последний пусть и не разгромно, но уверенно победил. А теперь очередь Toyota Camry и Geely Preface — возможно, самых сильных участников этого чемпионата. Кто же из них круче? Давайте разбираться!
Важные новости
- АвтоВАЗ объявил о подготовке к выпуску Lada Granta с вариатором
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Почитать (и посмотреть) перед сном
Как и упомянутый S9, кроссовер S7 от GAC прибыл в РФ в несколько упрощённой версии. Хотя и в таком виде предлагает немало интересного! Кому наверняка понравится и с чем всё же придётся мириться? Рассказываем и показываем.
Трасса Р-239 (она же «Оренбургский тракт») является частью транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и соединяет Казань с границей Казахстана. В этой статье собрали всё об этой дороге: чем уникальна, где проходит и насколько комфортна.
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