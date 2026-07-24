Бесплатная парковка для российских машин, «Гранта» с вариатором и Toyota против Geely. Главное за день

Упрощение и отключение

На первом тесте GAC S9 мы выяснили, что крупный гибрид добрался до нашего рынка не совсем таким, каким предлагается на родине — вместо установки последовательно-параллельного типа он получил типичную последовательную систему. В связи с этим к конструкции машины возник ряд вопросов, ну а сейчас мы готовы на них ответить — изучили «внутренности» новинки на техническом семинаре.