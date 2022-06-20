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Эксперты признали ретромобили менее вредными для природы, чем электрокары

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Дмитрий Елизаров

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Классические автомобили с ДВС наносят окружающей среде меньше вреда, чем современные электромобили. К такому выводу пришли специалисты по страхованию ретромобилей из британской компании Footman James. Базируется вывод на данных о среднегодовом пробеге местной автоклассики и сведений об «углеродном следе», который оставляет производство электрокаров.

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  • По данным аналитиков, среднегодовой выброс углекислого газа классического автомобиля составляет около 560 килограммов, так как его пробег в течение года не превышает 2000 километров. Владельцы ретрокаров стараются их беречь и не эксплуатируют в обычном режиме.
  • Современные автомобили с ДВС имеют гораздо меньшие значения выбросов в пересчёте на километр, однако их чаще всего используют для ежедневных поездок. Кроме того, серьёзный вред окружающей среде наносит их производство. При сборке автомобиля с ДВС среднего класса, например, VW Golf, в атмосферу попадает 6,8 тонны СО2.
  • Электрокары вообще не портят воздух в процессе эксплуатации. Однако их «углеродный след» ещё масштабнее: к примеру, производство электромобиля Polestar 2 привносит в окружающую среду 26 тонн углекислого газа. Обычному автомобилю, чтобы сравняться с этим показателем, потребуется более 40 лет эксплуатации.
  • Аналитики компании утверждают, что две трети опрошенных ими владельцев классических автомобилей обеспокоены возможными измененими климата. Половина из них готова исспользовать какие-то схемы, чтобы компенсировать наносимый вред.

О каких именно технологиях идёт речь, не уточняется, однако в Европе появляется всё больше предложений по переводу классических машин на электротягу. ДВС в этом случае меняют на связку электродвигателя и батареи, причём в большинстве случаев аутентичная конструкция автомобиля не страдает, а все изменения — обратимы.

Классическая машина с ДВС или современный электрокар?

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