Эксперты признали ретромобили менее вредными для природы, чем электрокары

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В Volvo подсчитали, насколько производство электрокаров «грязнее», чем машин с ДВС
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Классические автомобили с ДВС наносят окружающей среде меньше вреда, чем современные электромобили. К такому выводу пришли специалисты по страхованию ретромобилей из британской компании Footman James. Базируется вывод на данных о среднегодовом пробеге местной автоклассики и сведений об «углеродном следе», который оставляет производство электрокаров.
О каких именно технологиях идёт речь, не уточняется, однако в Европе появляется всё больше предложений по переводу классических машин на электротягу. ДВС в этом случае меняют на связку электродвигателя и батареи, причём в большинстве случаев аутентичная конструкция автомобиля не страдает, а все изменения — обратимы.
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