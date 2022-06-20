Эксперты признали ретромобили менее вредными для природы, чем электрокары

Электрокары вообще не портят воздух в процессе эксплуатации. Однако их «углеродный след» ещё масштабнее: к примеру, производство электромобиля Polestar 2 привносит в окружающую среду 26 тонн углекислого газа. Обычному автомобилю, чтобы сравняться с этим показателем, потребуется более 40 лет эксплуатации.

Аналитики компании утверждают, что две трети опрошенных ими владельцев классических автомобилей обеспокоены возможными измененими климата. Половина из них готова исспользовать какие-то схемы, чтобы компенсировать наносимый вред.

О каких именно технологиях идёт речь, не уточняется, однако в Европе появляется всё больше предложений по переводу классических машин на электротягу. ДВС в этом случае меняют на связку электродвигателя и батареи, причём в большинстве случаев аутентичная конструкция автомобиля не страдает, а все изменения — обратимы.