Знаменитую «Пагоду» от Mercedes-Benz превратили в очень дорогой электрокар

Известное своими электрическими рестомодами ателье Everrati из Великобритании представило новый проект. Тюнеры оснастили электродвигателем Mercedes-Benz SL в кузове W113, прозванный «Пагодой» за специфическую форму крыши. Мощность мотора после его замены на электрический почти не меняется, но создание электрокара включает работы по его полной реставрации. Поэтому цены на электрическую «Пагоду» стартуют с 295 000 фунтов (почти 370 тысяч долларов).