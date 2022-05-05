Знаменитую «Пагоду» от Mercedes-Benz превратили в очень дорогой электрокар

Известное своими электрическими рестомодами ателье Everrati из Великобритании представило новый проект. Тюнеры оснастили электродвигателем Mercedes-Benz SL в кузове W113, прозванный «Пагодой» за специфическую форму крыши. Мощность мотора после его замены на электрический почти не меняется, но создание электрокара включает работы по его полной реставрации. Поэтому цены на электрическую «Пагоду» стартуют с 295 000 фунтов (почти 370 тысяч долларов).
- Восстановлением купе и родстеров для Everrati занимается авторитетная реставрационная мастерская Hilton & Moss, которая работает с автомобилями марки Mercedes-Benz более 40 лет. Каждый автомобиль разбирают до основания и пересобирают, используя только оригинальные детали там, где это возможно.
- На оригинальные SL устанавливались бензиновые моторы мощностью до 170 л.с. Everrati предлагает использовать агрегат, развивающий чуть больше — 182 л.с. Однако за счёт серьёзной прибавки в тяге (550 Нм против 244) рестомод ускоряется до 60 миль в час (96 км/ч) на 1,8 секунды быстрее оригинала — за 7 секунд.
- 57-киловаттный аккумулятор устанавливается таким образом, чтобы не нарушать оригинальную развесовку. При этом он обеспечивает запас хода на одной зарядке более 250 километров. За тонкостями работы силовой установки можно следить при помощи специальных новых приборов, стилизованных под оригинальные.
- В Everrati особо подчёркивают, что все вносимые в конструкцию изменения обратимы, и раритет можно будет легко вернуть к исходному состоянию.
В середине прошлого года компания объявила о разработке ещё одного дорогого рестомода. За 200 тысяч фунтов в 500-сильный электрокар Everrati превращает Porsche 911 серии 964.
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