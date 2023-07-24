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Ателье Alfaholics показало «семейный рестомод» на базе Alfa Romeo Giulia с 240-сильным мотором

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

На Youtube-канале Hagerty появился видеорассказ о новом рестомоде от ателье Alfaholics. Компания наделяет более современным и драйверским характером классический седан Giulia, оснащает его более мощным мотором и предлагает считать «семейной машиной» для всех поклонников винтажных Alfa Romeo.

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  • Alfa Romeo Giulia сохраняет полностью классический внешний вид и интерьер, но получает ряд тщательно замаскированных современных черт. К примеру, в штатные места интегрирована головная оптика оригинальной формы, но со светодиодной начинкой, а в центральный тоннель встроена беспроводная зарядка. Салон седана полностью отделан заново, но выбор материалов и способ их применения обеспечивают ему аутентичный вид. Кроме того, четырёхдверку укомплектовали крупным рулевым колесом с деревянным ободом.
  • На крышке багажника седана сохранён оригинальный шильдик 1.3. Однако четырёхдверка укомплектована гораздо более крупным мотором. 2,3-литровая четвёрка с алюминиевым блоком сопровождается кастомным блоком управления и развивает более 240 л.с. при 7 тысячах об/мин. В сочетании с массой седана менее 900 килограммов за счёт карбоновых деталей кузова он обеспечивает рестомоду уверенную динамику. По расчётам авторов видео, энерговооружённость Giulia Super R сопоставима с характеристиками современной BMW M2: число 270 в названии модели отсылает к количеству сил на тонну веса.
  • В подвеске рестомода Alfaholics применяют титановые альтернативы оригинальных компонентов, которые не только добавляют жёсткости, но и позволяют снизить массу машины на 34 килограмма.
  • Стоимость рестомода ателье не называет, но тираж седана будет строго ограничен: Alfaholics старается не выпускать более 10 машин в год в рамках одного проекта.

Рестомод в похожем стиле на днях показало ателье Velocity. Купе Ford Mustang образца 1967 года выглядит как классический автомобиль, но при этом оснащено современным V8 и новой независимой подвеской.

Достаточно такого седана на роль семейной машины?

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