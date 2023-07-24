Ателье Alfaholics показало «семейный рестомод» на базе Alfa Romeo Giulia с 240-сильным мотором

На Youtube-канале Hagerty появился видеорассказ о новом рестомоде от ателье Alfaholics. Компания наделяет более современным и драйверским характером классический седан Giulia, оснащает его более мощным мотором и предлагает считать «семейной машиной» для всех поклонников винтажных Alfa Romeo.