Ателье Alfaholics показало «семейный рестомод» на базе Alfa Romeo Giulia с 240-сильным мотором

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На Youtube-канале Hagerty появился видеорассказ о новом рестомоде от ателье Alfaholics. Компания наделяет более современным и драйверским характером классический седан Giulia, оснащает его более мощным мотором и предлагает считать «семейной машиной» для всех поклонников винтажных Alfa Romeo.
Рестомод в похожем стиле на днях показало ателье Velocity. Купе Ford Mustang образца 1967 года выглядит как классический автомобиль, но при этом оснащено современным V8 и новой независимой подвеской.
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