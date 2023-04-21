14 «китайцев» из Калининграда, производство Chery в РФ и первые Hongqi для России. Главное за день

Нашествие кроссоверов затмило многие модели, которые были популярны в прошлом. Например, непремиальные седаны D-класса. Но они прекрасно чувствуют себя на вторичном рынке! Причём за относительно небольшую сумму сегодня можно купить ещё вполне бодрую машину. Мы подобрали шесть интересных вариантов.

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Продолжаем убеждать вас в необходимости съездить на Алтай: ранее мы рассказали о живописных местах Чуйского тракта и лучших в регионе отелях и ресторанах, а сегодня на очереди — самые красивые озёра! Ведь именно ради воды и её энергетики люди годами приезжают в Горный Алтай.