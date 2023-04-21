14 «китайцев» из Калининграда, производство Chery в РФ и первые Hongqi для России. Главное за день

Добрый вечер! Уже в 2023 году калининградский «Автотор» освоит выпуск 14 моделей трёх китайских марок, среди которых будут и электромобили. Кроме того, завод в ближайшие годы планирует разработать собственный электрокар. С интересом ждём новинок, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Проверяем машину
Что важнее всего при выборе подержанного автомобиля? Разумеется, оценить его состояние! И в том числе, конечно, состояние важнейших агрегатов. Мы подготовили инструкцию к тестовой поездке, которая поможет быстро понять, нет ли критических проблем с двигателем, трансмиссией и шасси машины с пробегом.
Шанхай-2023: концепты и тюнинг
Шестиколёсный Cyberpickup, 1088-сильный рамник, беспилотная лаунж-маршрутка: рассказываем о самых диких и ярких экспонатах Шанхайского автосалона 2023 года!
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Нашествие кроссоверов затмило многие модели, которые были популярны в прошлом. Например, непремиальные седаны D-класса. Но они прекрасно чувствуют себя на вторичном рынке! Причём за относительно небольшую сумму сегодня можно купить ещё вполне бодрую машину. Мы подобрали шесть интересных вариантов.
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Продолжаем убеждать вас в необходимости съездить на Алтай: ранее мы рассказали о живописных местах Чуйского тракта и лучших в регионе отелях и ресторанах, а сегодня на очереди — самые красивые озёра! Ведь именно ради воды и её энергетики люди годами приезжают в Горный Алтай.
Кстати!
Mercedes-Benz выпустил 500-тысячный Гелендваген. Особую машину сделали похожей на внедорожник из 1980-х.
Фото: senivpetro (Freepik)