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Tesla Model 3 Performance и Kia EV6 GT победили друг друга в дрэге

14 «китайцев» из Калининграда, производство Chery в РФ и первые Hongqi для России. Главное за день

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Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! Уже в 2023 году калининградский «Автотор» освоит выпуск 14 моделей трёх китайских марок, среди которых будут и электромобили. Кроме того, завод в ближайшие годы планирует разработать собственный электрокар. С интересом ждём новинок, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Фото: senivpetro (Freepik)

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