Компания Bugatti показала серийный гиперкар Bolide

Bugatti Bolide

предназначен для гоночных трасс и, возможно, не получит доступа на дороги общего пользования. При этом он может оказаться как самым мощным, так и самым лёгким купе на платформе Chiron. Премьерный прототип укомплектовали 1850-сильной версией фирменного восьмилитрового W16,

что должно было позволить Bolide ускоряться до 100 км/ч за 2,17 секунды при максимальной скорости 500 км/ч.