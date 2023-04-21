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Компания Bugatti показала серийный гиперкар Bolide

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Дмитрий Елизаров

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Компания Bugatti опубликовала полноценные изображения гиперкара Bolide, который готовят к серийной сборке. Согласно заявлению фирмы, будущая новинка перешла в стадию динамических ходовых испытаний. Впервые Bolide представили в ранге концепта ещё в 2020 году, а покупатели получат товарные машины не ранее конца 2023-го.

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  • Насколько можно судить по фото, «конвейерный» Bolide в целом сохранит стилистику внешности прототипа с множеством необычных элементов аэродинамического оперения. Однако для дорожных машин её слегка переработают: изменят конфигурацию некоторых компонентов, увеличат число воздухозаборников и тому подобное.
  • Помимо полностью нового кузова Bolide будет отличаться от базового Bugatti Chiron настройками подвески, оформлением интерьера и, возможно, отдачей двигателя. Инженеры работают одновременно над улучшением управляемости, а также над снижением массы.
  • Bugatti Bolide предназначен для гоночных трасс и, возможно, не получит доступа на дороги общего пользования. При этом он может оказаться как самым мощным, так и самым лёгким купе на платформе Chiron. Премьерный прототип укомплектовали 1850-сильной версией фирменного восьмилитрового W16, что должно было позволить Bolide ускоряться до 100 км/ч за 2,17 секунды при максимальной скорости 500 км/ч.
  • Однако позже компания дефорсировала мотор до стандартных 1600 л.с., чтобы избавить владельцев гиперкара от необходимости искать гоночное топливо. Какую именно версию силового агрегата получит серийная машина, пока не уточняется.

Bugatti соберёт только 40 экземпляров Bolide. Все они были распроданы ещё несколько лет назад по цене от 4 миллионов евро. А в октябре 2021 года Bolide назвали самым красивым гиперкаром в мире.

Готовы ждать несколько лет машину ценой в несколько миллионов?

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