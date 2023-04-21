Компания Bugatti показала серийный гиперкар Bolide

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Когда деньги не проблема: гиперкары для самых богатых
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Компания Bugatti опубликовала полноценные изображения гиперкара Bolide, который готовят к серийной сборке. Согласно заявлению фирмы, будущая новинка перешла в стадию динамических ходовых испытаний. Впервые Bolide представили в ранге концепта ещё в 2020 году, а покупатели получат товарные машины не ранее конца 2023-го.
Bugatti соберёт только 40 экземпляров Bolide. Все они были распроданы ещё несколько лет назад по цене от 4 миллионов евро. А в октябре 2021 года Bolide назвали самым красивым гиперкаром в мире.