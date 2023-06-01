Bugatti показала испытания серийного гиперкара Bolide

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Компания Bugatti опубликовала короткий видеоролик, посвящённый заездам трекового гиперкара Bolide по взлётно-посадочной полосе неназванной заброшенной авиабазы. Судя по описанию ролика, здесь серийную версию экстремального купе среди прочего тестировали на динамику разгона.
Bolide может оказаться последним серийным Bugatti с 16-цилиндровым турбомотором. Разработка нового силового агрегата для преемника Chiron уже ведётся под руководством компании Rimac, но вероятнее всего его снабдят гибридной установкой на базе более компактного ДВС.
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