Bugatti показала жилой дом с пляжем и лифтами для суперкаров, который построит в Дубае

Помимо традиционных элементов роскоши наподобие консьерж-сервиса и услуг водителя в здании появятся и необычные «опции». В башне оборудуют искусственный пляж с натуральным песком и проложат лифтовые шахты из подземного гаража в пентхаусы: держать собственный суперкар можно будет прямо в квартире. Кроме того, дом получит собственный сервис-центр, о котором разработчики предлагают думать как о «

VIP-спа для автомобилей

» — он рассчитан на обеспеченных коллекционеров.