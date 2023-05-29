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Bugatti показала жилой дом с пляжем и лифтами для суперкаров, который построит в Дубае

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Дмитрий Елизаров

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Компания Bugatti обнародовала эскизы жилой башни, которую планирует построить в престижном районе Business Bay в Дубае. Роскошное жилое здание получит собственный искусственный пляж, а в пентхаус можно будет подняться, не выходя из автомобиля. Строительство здания займёт от трёх до трёх с половиной лет.

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  • Проект разрабатывался дизайнерами Bugatti в содружестве с архитектурным бюро одного из самых известных местных застройщиков Binghatti. 46-этажное здание с необычным округлым дизайном будет состоять из 11 пентхаусов в верхней части и 171 обычных апартаментов.
  • Обещано, что каждая из резиденций получит уникальную планировку и внутренний дизайн. Компания уверяет, что при разработке стилистики интерьеров дизайнеры вдохновлялись образами прибрежных городов Франции — например, Каннами и Сен-Тропе. Поэтому, в частности, некоторые апартаменты будут включать частные бассейны.
  • Помимо традиционных элементов роскоши наподобие консьерж-сервиса и услуг водителя в здании появятся и необычные «опции». В башне оборудуют искусственный пляж с натуральным песком и проложат лифтовые шахты из подземного гаража в пентхаусы: держать собственный суперкар можно будет прямо в квартире. Кроме того, дом получит собственный сервис-центр, о котором разработчики предлагают думать как о «VIP-спа для автомобилей» — он рассчитан на обеспеченных коллекционеров.
  • Цены на дизайнерскую недвижимость пока не называются, но приём заявок на приобретение апартаментов уже открыт.

Летом прошлого года о строительстве дома с лифтами для автомобилей объявила компания Bentley. Британцы возводят свою 228-метровую жилую башню на другом конце планеты — в американском Майами.

Хотели бы пожить в таком доме?

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