Bugatti показала жилой дом с пляжем и лифтами для суперкаров, который построит в Дубае

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Компания Bugatti обнародовала эскизы жилой башни, которую планирует построить в престижном районе Business Bay в Дубае. Роскошное жилое здание получит собственный искусственный пляж, а в пентхаус можно будет подняться, не выходя из автомобиля. Строительство здания займёт от трёх до трёх с половиной лет.
Летом прошлого года о строительстве дома с лифтами для автомобилей объявила компания Bentley. Британцы возводят свою 228-метровую жилую башню на другом конце планеты — в американском Майами.
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