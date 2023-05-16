Bugatti построит жилой небоскрёб в Дубае

Пока обнародован только первый тизер, на котором башня Bugatti Residences запечатлена укрытой полупрозрачным покрывалом. Хорошо различим необычн о плавный силуэт небоскрёба.

Жильё должно будет обеспечить уровень роскоши, сопоставимый автомобилям Bugatti. Однако партнёры по проекту говорят прежде всего не о комфорте, а о специфическом смелом дизайне в стиле Bugatti, самобытности и эксклюзивности будущего здания.

Bugatti не первый премиальный автопроизводитель, проявивший внимание к элитной недвижимости. К примеру, летом прошлого года сообщалось, что Bentley примет участие в возведении в Майами жилой башни с индивидуальным лифтом для автомобиля в каждых апартаментах. В свою очередь, дизайнеры Aston Martin спроектировали элитный четырёхэтажный дом для одного из районов Токио.