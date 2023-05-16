Bugatti построит жилой небоскрёб в Дубае

Компания Bugatti анонсировала план по созданию роскошного жилого дома в центре Дубая. Спроектировать Bugatti Residences компании поможет местное архитектурное бюро Binghatti, известное своей элитной недвижимостью. Вероятнее всего, концепция здания уже готова, но рассекретят её только 24 мая на специальном мероприятии.
- Пока обнародован только первый тизер, на котором башня Bugatti Residences запечатлена укрытой полупрозрачным покрывалом. Хорошо различим необычно плавный силуэт небоскрёба.
- Жильё должно будет обеспечить уровень роскоши, сопоставимый автомобилям Bugatti. Однако партнёры по проекту говорят прежде всего не о комфорте, а о специфическом смелом дизайне в стиле Bugatti, самобытности и эксклюзивности будущего здания.
Bugatti не первый премиальный автопроизводитель, проявивший внимание к элитной недвижимости. К примеру, летом прошлого года сообщалось, что Bentley примет участие в возведении в Майами жилой башни с индивидуальным лифтом для автомобиля в каждых апартаментах. В свою очередь, дизайнеры Aston Martin спроектировали элитный четырёхэтажный дом для одного из районов Токио.
Хотели бы пожить в доме по дизайну Bugatti?
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