Замена свечей зажигания на Bugatti Veyron занимает до 50 часов и обходится в 20 тысяч долларов

Насколько трудоёмкой может быть обычная замена свечей и катушек зажигания, один из пользователей ресурса Reddit рассказал на примере гиперкара Bugatti Veyron. Пользователь утверждает, что имеет отношение к сервису, где обслуживаются гиперкары: по его данным, процедура занимает до 50 часов, а обходится она владельцу автомобиля в общей сложности дороже 20 тысяч долларов (более 1,6 миллиона рублей). Официальный ли это сервис-центр, не уточняется.
- По словам пользователя, владелец Veyron обратился на сервис из-за пропусков зажигания в 13 и 16 цилиндрах. Новые катушки зажигания для W16 стоят по 730 долларов каждая, свечи — по 170 долларов, хотя, как утверждает автор поста, те же самые свечи, но не от Bugatti, а от Volkswagen можно купить за 18 долларов. Ждать запчастей пришлось около месяца.
- Чтобы получить доступ к двигателю, приходится снимать практически все кузовные панели в задней части гиперкара. К свечным колодцам и катушкам можно добраться, только частично разобрав двигатель и сняв некоторое количество проводки. Механик вынужден работать, лёжа на специальном постаменте — по сути, он «парит» над моторным отсеком.
В августе на Youtube появился видеоотчёт об исследовании фирменного колеса Bugatti: блогеры распилили диск вместе с покрышкой, но не нашли внутри ничего выдающегося. При этом полный комплект дисков и шин для Bugatti Veyron стоит 140 тысяч долларов.
Сами меняете свечи зажигания или доверяете сервису?
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