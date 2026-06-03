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Замена свечей зажигания на Bugatti Veyron занимает до 50 часов и обходится в 20 тысяч долларов

Автомеханик утверждает, что свечи, которые на Volkswagen стоят 18 долларов, для Bugatti Veyron продают уже за 170 долларов
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Насколько трудоёмкой может быть обычная замена свечей и катушек зажигания, один из пользователей ресурса Reddit рассказал на примере гиперкара Bugatti Veyron. Пользователь утверждает, что имеет отношение к сервису, где обслуживаются гиперкары: по его данным, процедура занимает до 50 часов, а обходится она владельцу автомобиля в общей сложности дороже 20 тысяч долларов (более 1,6 миллиона рублей). Официальный ли это сервис-центр, не уточняется.

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  • По словам пользователя, владелец Veyron обратился на сервис из-за пропусков зажигания в 13 и 16 цилиндрах. Новые катушки зажигания для W16 стоят по 730 долларов каждая, свечи — по 170 долларов, хотя, как утверждает автор поста, те же самые свечи, но не от Bugatti, а от Volkswagen можно купить за 18 долларов. Ждать запчастей пришлось около месяца.
  • Чтобы получить доступ к двигателю, приходится снимать практически все кузовные панели в задней части гиперкара. К свечным колодцам и катушкам можно добраться, только частично разобрав двигатель и сняв некоторое количество проводки. Механик вынужден работать, лёжа на специальном постаменте — по сути, он «парит» над моторным отсеком.

В августе на Youtube появился видеоотчёт об исследовании фирменного колеса Bugatti: блогеры распилили диск вместе с покрышкой, но не нашли внутри ничего выдающегося. При этом полный комплект дисков и шин для Bugatti Veyron стоит 140 тысяч долларов.

Сами меняете свечи зажигания или доверяете сервису?

Сам, ничего сложного
Езжу к специалистам, боюсь напортачить

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#Bugatti#EB Veyron 16.4#Суперкары
Комментарии
Комментарии1
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3 июня 2026
в соседней новости другой блогер обслужил свой Бугати (в том числе заменил свечи) в 10 (в десять) раз дешевле! Кстати, наблюдал как-то раз как снимаются задние кузовные панели на такой машине... ничего сложного - с десяток болтов и всё, никакого специнструмента не нужно, никаких потайных клипс или болтиков. Что до проводки... ну так на самом банальном ниссановском 2-литровом MR20DE, который ставится на X-Trail, Qashqai нужно демонтировать впускной коллектор! А на Субарях нужен специальный "короткий" свечник, чтоб мотор с подушек не подрывать и не вывешивать (лонжероны мешают).
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