Замена свечей зажигания на Bugatti Veyron занимает до 50 часов и обходится в 20 тысяч долларов

Насколько трудоёмкой может быть обычная замена свечей и катушек зажигания, один из пользователей ресурса Reddit рассказал на примере гиперкара Bugatti Veyron. Пользователь утверждает, что имеет отношение к сервису, где обслуживаются гиперкары: по его данным, процедура занимает до 50 часов, а обходится она владельцу автомобиля в общей сложности дороже 20 тысяч долларов (более 1,6 миллиона рублей). Официальный ли это сервис-центр, не уточняется.