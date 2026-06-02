Блогер обслужил Bugatti в 16 раз дешевле, купив запчасти от обычных VW

Дилер хотел за ТО под 2 миллиона рублей, но его удалось сделать за 116 тысяч
Британский автомобильный блогер Мэт Армстронг обошёл сервисный регламент марки Bugatti, выполнив техобслуживание гиперкара Veyron в 16 с лишним раз дешевле официальной стоимости. Вместо того чтобы сделать ТО у дилера за 20 000 фунтов (примерно 1 950 000 рублей), британец уложился менее чем в 1200 фунтов (116 000 рублей), самостоятельно закупив гораздо более дешёвые запчасти.

  • Купивший подержанный гиперкар блогер выяснил, например, что на замену оригинальным свечам зажигания можно приобрести точно такие же из каталога фирмы NGK. А другие необходимые компоненты подобрал от рядовых моделей концерна Volkswagen, создавшего Veyron.
  • Так, были использованы датчик массового расхода воздуха от Audi S8, катушки зажигания от VW Phaeton и насос трансмиссии от Audi A6, а гидроаккумулятор трансмиссии, как оказалось, можно позаимствовать у микролитражки VW Lupo.

Другому британскому владельцу Bugatti Veyron тоже удалось радикально сэкономить на его ремонте — он решил проблему в 13 тысяч раз дешевле, чем за это хотел официальный дилер. Потребовалось лишь купить запчасть за 1,2 доллара.

А вы бы рискнули поставить на Bugatti детали от обычного Volkswagen?

Конечно, цены на оригинальные детали искусственно завышены
Разве что какую-нибудь мелочь
Нет, с подобными машинами так нельзя

#Bugatti#EB Veyron 16.4#Курьёзы#Обслуживание#Суперкары
