Оставить коммент

Электрокары Rivian сделали комфортными для домашних питомцев

Компания Bugatti выпустила шампанское в карбоновой бутылке в честь гиперкара Bolide

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Bugatti в содружестве с виноделами из Champagne Carbon выпустила лимитированную партию шампанского под названием EB.03 Edition. Посвящена она одному из самых технологичных гиперкаров Bugatti под названием Bolide: чтобы подчеркнуть это обстоятельство, для шампанского разработали специальную бутылку из карбона.

Читайте нас в Дзене!
1/3
  • Бутылка выкрашена в ярко-синий цвет, не скрывающий переплетения карбоновых нитей, и украшена ярко-белыми вставками — это отсылка к оптике Bugatti Bolide. Кроме того, в отделке бутылки используется натуральное серебро.
  • Для лимитированной партии Champagne Carbon подготовила винтажное вино Blanc de Blancs из винограда урожая 2013 года, которое, как утверждается, станет прекрасным дополнением к севиче из морского гребешка или сашими из красного тунца.
  • Компании не раскрывают ни цену, ни объём партии экзотического шампанского.

Это уже не первый опыт сотрудничества Bugatti с виноделами. Версии EB.01 и EB.02 были посвящены 110-летию самой компании и гиперкару Chiron Super Sport 300+ соответственно. А в ноябре прошлого года Bugatti показала 15-литровую бутыль со специально разработанным кейсом — этот «аксессуар» напоминал об уникальном купе La Voiture Noire.

Пользуетесь неавтомобильными аксессуарами любимого бренда?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании