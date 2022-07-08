Компания Bugatti выпустила шампанское в карбоновой бутылке в честь гиперкара Bolide

Для лимитированной партии Champagne Carbon подготовила винтажное вино Blanc de Blancs из винограда урожая 2013 года, которое, как утверждается, станет прекрасным дополнением к севиче из морского гребешка или сашими из красного тунца.

Компании не раскрывают ни цену, ни объём партии экзотического шампанского .

Это уже не первый опыт сотрудничества Bugatti с виноделами. Версии EB.01 и EB.02 были посвящены 110-летию самой компании и гиперкару Chiron Super Sport 300+ соответственно. А в ноябре прошлого года Bugatti показала 15-литровую бутыль со специально разработанным кейсом — этот «аксессуар» напоминал об уникальном купе La Voiture Noire.