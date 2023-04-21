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Раздача мороженого на стенде MINI спровоцировала скандал на Шанхайском автосалоне

Chery хочет наладить производство своих автомобилей в России

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Дмитрий Елизаров

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Компания Chery рассматривает возможность локализации сборки автомобилей в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление президента Chery Чжана Гуйбина. Ранее сообщалось о возможной организации сборки китайских машин на бывшем заводе VW в Калуге, однако концерн готов построить и собственный завод.

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  • Как заявил Чжан Гуйбин, проект по локализации производства тесно связан со стратегическим развитием концерна в России. Однако где именно будет налажена сборка автомобилей, он не уточнил: концерн изучает имеющиеся возможности и предложения от производственных площадок.
  • Марку Chery называли в качестве одного из возможных партнёров дилерского холдинга «Авилон», который находится в процессе выкупа сборочных мощностей Volkswagen в Калуге. Однако сделка пока не завершена, а партнёры «Авилона» официально не названы.
  • Chery на данный момент помимо «материнского» бренда располагает в России ещё тремя марками разной степени самостоятельности — это Exeed, Omoda и Jaecoo. Последний бренд пока не запустил продажи и не назвал состав своей модельной линейки.
  • Сама Chery может уже в 2023 году вывести на рынок сразу несколько новинок с гибридными силовыми установками: ранее компания подтверждала планы по Tiggo 8 Pro e+, но по данным ТАСС, седан Arrizo 8 также получит бензоэлектрический привод.

Такую четырёхдверку Chery показала на Шанхайском автосалоне. Она оснащается полуторалитровым турбомотором в связке с электродвигателем и расходует около 4 литров топлива на 100 километров.

Купили бы Chery российской сборки?

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