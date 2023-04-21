Chery хочет наладить производство своих автомобилей в России

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Компания Chery рассматривает возможность локализации сборки автомобилей в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление президента Chery Чжана Гуйбина. Ранее сообщалось о возможной организации сборки китайских машин на бывшем заводе VW в Калуге, однако концерн готов построить и собственный завод.
Такую четырёхдверку Chery показала на Шанхайском автосалоне. Она оснащается полуторалитровым турбомотором в связке с электродвигателем и расходует около 4 литров топлива на 100 километров.