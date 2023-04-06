Заводы Volkswagen в Калуге и Hyundai в Петербурге близки к продаже. Вероятные покупатели известны

В качестве вероятного покупателя предприятия называют дилерский холдинг «Авилон». А выпускать вместо автомобилей Volkswagen и Skoda станут китайские Chery . Подтверждения этому пока нет, но так сообщают сразу несколько источников.

Завод Hyundai под Санкт-Петербургом, как говорят, купит компания из Казахстана. Вероятнее всего, это будет «Астана Моторс» или одна из связанных с ней структур. В этом случае на площадке наладят выпуск комплектующих для автомобильного производства в Казахстане.

По слухам, в Петербурге будут собирать машины из имеющихся обширных запасов комплектующих. Однако на полностью готовые автомобили их не хватит. Недостающие детали заводы из Казахстана закажут на своё имя и, получив «некомплект» из Петербурга, дособерут машины на своих мощностях.

Выпуском моделей Hyundai и Kia в Казахстане также занимается компания Allur. Она тоже может претендовать на российское предприятие.

Неделю назад стало известно, что завод Toyota в Санкт-Петербурге перешёл в собственность государства. Его передали в ведение ФГУП НАМИ. Ранее через его руки прошли заводы Renault в Москве и Nissan в Петербурге. Первый стал «Москвичом», второй передан АвтоВАЗу и займётся выпуском Лад.