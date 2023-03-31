Завод Toyota в Санкт-Петербурге перешёл в собственность государства

ФГУП НАМИ отошли здание самого завода, всё оборудование и земля, на которой расположено предприятие.

Об условиях соглашения с Toyota агентство не сообщает. При этом в Минпромторге подчеркнули, что прорабатывают способы для скорейшего перезапуска производственной площадки. Одним из вариантов дальнейшего развития событий, как сообщалось ранее, может стать интеграция завода в структуры АвтоВАЗа.

Завод Toyota в Санкт-Петербурге заработал в декабре 2007 года. Здесь выпускали для российского рынка, к примеру, седаны Camry и кроссоверы RAV4. Мощность предприятия — до 50 тысяч автомобилей в год. О приостановке производства компания объявила в марте прошлого года, а в сентябре озвучила решение об окончательном его прекращении.

Ранее ФГУП НАМИ стал владельцем ещё одной сборочной площадки — завода, принадлежавшего компании Nissan. Позже эти активы перешли в собственность АвтоВАЗа. Уже во втором квартале нынешнего года здесь планируется запустить сборку автомобилей сегментов С и D: их модели пока не названы, но на рынок они выйдут под маркой Lada.