Российский завод Toyota начали консервировать

На предприятии Toyota в Санкт-Петербурге запущена процедура консервации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минпромторга. Связано это в первую очередь с тем, что институт НАМИ отказался приобретать завод, как это ранее было сделано с мощностями компании Nissan.