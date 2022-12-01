Российский завод Toyota начали консервировать

На предприятии Toyota в Санкт-Петербурге запущена процедура консервации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минпромторга. Связано это в первую очередь с тем, что институт НАМИ отказался приобретать завод, как это ранее было сделано с мощностями компании Nissan.
- «В настоящее время подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" не рассматривает покупку завода Toyota в Санкт-Петербурге», — приводит агентство заявление ведомства.
- Ранее на предприятии прошли внеплановые проверки соблюдения ряда аспектов российского законодательства. В них участвовали прокуратура, Ростехнадзор, а также налоговая и трудовая инспекции при поддержке Росгвардии и ОМОН.
В середине ноября российский офис Toyota объявил о начале сокращений сотрудников, которым предложили внушительные компенсации. Само предприятие остановило работу ещё в марте, а в конце сентября концерн подтвердил закрытие завода из-за отсутствия перспектив возобновления производства. При этом в Минпромторге сегодня отметили, что ведомство совместно с региональным правительством продолжит прорабатывать варианты развития этой производственной площадки.
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