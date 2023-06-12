Завод в Калуге не вернётся к Volkswagen и будет выпускать седан Omoda S5

При этом модель сменит не только место производства (сейчас её поставляют из Китая), но и имя.

Omoda

S

5 станет выходить из ворот завода в Калуге под российским брендом. Каким именно, пока неизвестно. Такой подход объясняют нежеланием

Chery

напрямую участвовать в выпуске машин в России.