Завод в Калуге не вернётся к Volkswagen и будет выпускать седан Omoda S5

Ещё в середине мая стало известно, что Volkswagen продал все российские активы дилерской сети «Авилон». На этой неделе появилось уточнение, что немецкая сторона не обговаривала опцион на право обратного выкупа, как это сделала Renault и некоторые другие компании. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, пишет «РИА Новости».
- Таким образом, калужский завод уже не вернётся в собственность концерна Volkswagen. Это означает, что при желании вернуться на наш рынок автопроизводитель должен будет всё начинать с нуля.
- Стали известны и первые планы на мощности в Калуге. Как пишет Autonews со ссылкой на «близкий к Chery источник», уже осенью на заводе наладят выпуск седана, который сейчас известен в России как Omoda S5. Пока никаких окончательных решений не принято, однако проект имеет очень высокие шансы на реализацию.
- При этом модель сменит не только место производства (сейчас её поставляют из Китая), но и имя. Omoda S5 станет выходить из ворот завода в Калуге под российским брендом. Каким именно, пока неизвестно. Такой подход объясняют нежеланием Chery напрямую участвовать в выпуске машин в России.
По предварительной информации, «заряженная» Omoda S5 GT останется на нашем рынке под своим нынешним названием. Её продолжат ввозить из Китая. Эта версия получит турбомотор 1.6 мощностью 150 сил в сочетании с преселективным «роботом», а также увеличенные тормоза, спортивный декор на кузове и в салоне.
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Фото на обложке: VW