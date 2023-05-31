В августе в России появится «заряженный» седан Omoda S5 GT

От обычного седана S5 версия GT отличается новым, более агрессивным дизайном решётки радиатора, чёрными колёсными дисками в оригинальном дизайне и ярко-оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера.

В салоне появился особый декор, включая красную прострочку сидений и красные ремни безопасности.

Omoda S5 GT получила 1,6-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 150 лошадиных сил, с которым сочетается семиступенчатый «робот». Более подробные характеристики, а также подробности о комплектациях и ценах производитель объявит ближе к началу продаж.

Продажи стандартной «четырёхдверки» Omoda S5 начались в России в конце мая. Стартовая цена составляет 2,16 миллиона рублей. По умолчанию модель оборудована атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра на 113 лошадиных сил, средней и старшей комплектациям положен турбированный двигатель мощностью 147 сил. Оба мотора сочетаются с вариатором.

Индекс GT в Китае есть у седана Chery Arrizo 5. Он и является аналогом российской четырёхдверки Omoda S5. Однако 1,6-литровый наддувный мотор на домашнем рынке настроен на 197 лошадиных сил и обеспечивает ускорение до «сотни» за шесть секунд. В переводе на наши деньги Arrizo 5 GT стоит меньше миллиона рублей.