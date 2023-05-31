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В августе в России появится «заряженный» седан Omoda S5 GT

Компания Omoda объявила о скором появлении на российском рынке спортивного седана S5 GT. Сейчас он проходит сертификационные процедуры, а старт продаж намечен на август.
Новости
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Компания Omoda объявила о скором появлении на российском рынке спортивного седана S5 GT. Сейчас он проходит сертификационные процедуры, а старт продаж намечен на август.

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Omoda S5 GT. Фото: Журнал Авто.ру

  • От обычного седана S5 версия GT отличается новым, более агрессивным дизайном решётки радиатора, чёрными колёсными дисками в оригинальном дизайне и ярко-оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера.
  • В салоне появился особый декор, включая красную прострочку сидений и красные ремни безопасности.
  • Omoda S5 GT получила 1,6-литровый бензиновый турбомотор с отдачей 150 лошадиных сил, с которым сочетается семиступенчатый «робот». Более подробные характеристики, а также подробности о комплектациях и ценах производитель объявит ближе к началу продаж.
  • Продажи стандартной «четырёхдверки» Omoda S5 начались в России в конце мая. Стартовая цена составляет 2,16 миллиона рублей. По умолчанию модель оборудована атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра на 113 лошадиных сил, средней и старшей комплектациям положен турбированный двигатель мощностью 147 сил. Оба мотора сочетаются с вариатором.

Индекс GT в Китае есть у седана Chery Arrizo 5. Он и является аналогом российской четырёхдверки Omoda S5. Однако 1,6-литровый наддувный мотор на домашнем рынке настроен на 197 лошадиных сил и обеспечивает ускорение до «сотни» за шесть секунд. В переводе на наши деньги Arrizo 5 GT стоит меньше миллиона рублей.

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#Новинки#Omoda#OMODA S5#Сделано в Китае
Комментарии
Комментарии4
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31 мая 2023
Ну вот вам и спорт 150 сил, помню над вестой за это смеялись, а там хотя бы была отлично настроенная подвеска, а не только обвесы
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5 июня 2023
Там 150 сил на атмосфернике 1.8, а тут турбо, момент всё равно побольше будет
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12 июня 2023
Оу, спортивный седан это уже интересно
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12 июня 2023
Спортивный дизайн и и 150 л.с. довольно гармонично сочетаются.Хотел бы прокатиться и оценить ощущения.
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