Chery представила кроссовер Omoda 3 — он может приехать в Россию

Демонстрационный автомобиль украшен безрамочной решёткой радиатора с характерным ячеистым наполнением. Такое решение более свойственно вседорожникам марки Omoda, тогда как на кроссоверах линейки Tiggo решётка имеет иное оформление. Кроме того, Omoda 3 получил двухэтажную оптику с узкими верхними элементами

, что также перекликается с дизайном C5. Наконец, на багажной двери имеется крупная надпись Omoda, хотя на решётке радиатора установлен логотип Chery.