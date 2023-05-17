Chery представила кроссовер Omoda 3 — он может приехать в Россию

Компания Chery рассекретила новый вседорожник для линейки Omoda с индексом 3. Как пишет AutoHome, он оказался «близнецом» сертифицированного ранее Tiggo 3x, но, учитывая брендирование, этот вариант исполнения вседорожника ориентирован главным образом на экспорт — в те страны, где Omoda является самостоятельным брендом. Таким образом, высока вероятность, что Omoda 3 доберётся до России и станет в нашей стране самым доступным кроссовером марки.
- Демонстрационный автомобиль украшен безрамочной решёткой радиатора с характерным ячеистым наполнением. Такое решение более свойственно вседорожникам марки Omoda, тогда как на кроссоверах линейки Tiggo решётка имеет иное оформление. Кроме того, Omoda 3 получил двухэтажную оптику с узкими верхними элементами, что также перекликается с дизайном C5. Наконец, на багажной двери имеется крупная надпись Omoda, хотя на решётке радиатора установлен логотип Chery.
- Снаружи кроссовер украшен оранжевыми вставками, при этом интерьер выполнен в сочетании белого и синего. Omoda 3 укомплектован усечённым снизу рулём и компактным пультом управления климатом, а медиасистема снабжена 10,25-дюймовым центральным экраном и панелью приборов диагональю 7 дюймов. Издание отмечает, что интерфейс системы переведён на арабский язык, и называет это ещё одним доказательством ориентации Omoda 3 на экспорт.
- Ожидается, что кроссовер длиной 4,2 метра получит атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра на 116 л.с. и 143 Нм в сочетании с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. За рубеж Chery, вероятнее всего, будет отправлять главным образом двухпедальные модификации.
О вероятном пополнении российской линейки Omoda компактным вседорожником с индексом 3 стало известно ещё в марте. В случае запуска его продаж в нашей стране он окажется третьей по счёту моделью и самым доступным кроссовером бренда. Более крупный Omoda C5 стоит сейчас в России минимум 2 509 900 рублей.
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