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про WEY
4,9
14 отзывов
225 новых
40 с пробегом
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Вторичка
Топ-5 новинок полугодия: рейтинг на основе экспертных тестов
1
12
26 июня
Тесты
Подборки
Топ-5 гибридов в России: рейтинг на основе экспертных тестов
4
6
13 мая
Тесты
Подборки
Лучшие кроссоверы с полным приводом: топ-5 по итогам экспертных тестов
4
29
29 апреля
Тесты
Подборки
Подробный тест Wey 07: плюсы и минусы дальнобойного премиум-гибрида на шестерых
6
6
13 марта
Тесты
«Алиса, заведи машину»: что может гибрид Wey 07, который плотно подружился с Яндексом
5
1
13 февраля
Тесты
Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
Первый тест Wey 80 — роскошного минивэна для семей и топ-менеджеров
5
5
2 декабря 2024
Тесты
Ланшан вместо Лисяна? Первый тест дорогого гибрида Wey 07
1
6
14 октября 2024
Тесты
Первый тест Wey 05 — гибридного кроссовера для тех, кому наскучил традиционный премиум
2
28 марта 2024
Тесты
Первый обзор могучего гибрида Wey 05: три мотора, четыре дисплея и пять мест
1 марта 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
WEY
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