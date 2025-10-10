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про WEY
4,9
13 отзывов
281 новых
42 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
Wey V9X
Wey 07
Wey 80
Coffee 01
Wey 05
Wey Gaoshan (High Mountain)
Lanshan
Wey Mocca
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Вторичка
Большой кроссовер Wey V9X, который ждут в России, вышел на рынок Китая
4
19 мая
Новости
Большой кроссовер Wey V9X испытали морозами перед запуском в России
1
13 мая
Новости
Конкурент Lixiang L9 от Wey официально появится в России
1
24 апреля
Новости
У Great Wall появился большой Wey V9X — это конкурент Lixiang L9
1
10 марта
Новости
Глава Great Wall извинился за плагиат рекламы Land Rover
3
2
6 марта
Новости
Большой трёхрядный кроссовер Wey V9X рассекречен: он будет конкурировать с Lixiang L9
6
10 февраля
Новости
Каким будет большой трёхрядный кроссовер Wey V9X: новые изображения
2
3 февраля
Новости
Марка Wey готовит большой трёхрядный кроссовер: его назовут V9X
1
28 января
Новости
Функциями автомобилей Haval, Tank и Wey теперь можно управлять через Яндекс Станцию
4
2
21 января
Новости
Новый кроссовер от Great Wall: первые фото
3
3
18 января
Новости
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
В июле сразу 10 автобрендов снизили цены в России, а четыре — увеличили
4
4
14 августа 2025
Новости
1
2
3
4
Журнал Авто.ру
Новости
WEY
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