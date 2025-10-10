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Новости про WEY Wey
07
5,0
6 отзывов
174 новых
9 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
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Все модели
Wey V9X
Wey 07
Wey 80
Coffee 01
Wey 05
Wey Gaoshan (High Mountain)
Lanshan
Wey Mocca
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Эксперты назвали пять гибридов в России с самой низкой стоимостью километра пробега
1
16 января
Новости
Эксперты назвали пять самых дальнобойных гибридов в России
1
1
15 января
Новости
10 автобрендов в России изменили цены своих моделей в сентябре
10 октября 2025
Новости
Про бизнес
Автомобили Wey подешевели в России на сумму до 700 тысяч рублей
1
1
9 июля 2025
Новости
Гибриду Wey 07 добавили обновление «по воздуху» и сервисы Яндекса
4
26 марта 2025
Новости
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WEY
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